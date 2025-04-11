Kırıkkale\'de \'Her Şey Çocuklarımız İçin\' Projesi Tamamlandı

İçişleri Bakanlığı destekli "Her Şey Çocuklarımız İçin" projesi kapsamında Kırıkkale'de eğitim alan 755 çocuk ve gencin sertifikaları verildi.

Kırıkkale'de çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sunmak amacıyla Kasım 2024'te başlatılan "Her Şey Çocuklarımız İçin, Çocuklar Yarınlarımız İçin" projesinin kapanış programı, Valilik Makamı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Proje İnovasyon Eğitim Derneği koordinasyonunda yürütülen projeye, İl Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de ortak oldu. Proje kapsamında açılan 12 farklı eğitim kursundan toplam 755 genç ve çocuk faydalanarak sertifika almaya hak kazandı. Kapanış programında konuşan Vali Mehmet Makas, "Projede emeği geçen tüm kurumlarımıza ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Programda ayrıca Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen "Çocuk Gözüyle Polis" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi gezildi. Program, yarışmalarda başarı gösteren 30 öğrenciye ve projede görev alan eğitimcilere ödüllerin takdim edilmesiyle sona erdi. - KIRIKKALE