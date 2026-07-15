Kırıkkale'de Kayıp Baba Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kayıp Baba Cesedi Bulundu

15.07.2026 13:06
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Kayıp başvurusu yapılan Yusuf A'nın parçalanmış cesedi, evin tuvaletinde bulundu. 3 şüpheli gözaltında.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yapılan 55 yaşındaki Yusuf A'nın parçalanmış cesedi, birlikte yaşadığı evin eklentisindeki tuvalette bulundu. Olayla ilgili kayıp ihbarında bulunan oğlu dahil 3 şüpheli gözaltına alınırken, 1 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Karaağaç köyünde ikamet eden Ö.A., babası Yusuf A'dan bir gündür haber alamadığını belirterek jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında oğul Ö.A'nın ifadelerinde çelişkiler tespit edilmesi üzerine ekipler, baba ile oğlunun birlikte yaşadığı evde detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde Yusuf A'ya ait olduğu değerlendirilen vücut parçaları, evin eklentisindeki tuvalette bulundu.

Olayın ardından Ö.A'nın da arasında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınırken, olaya karıştığı değerlendirilen 1 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Yaşam, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Kayıp Baba Cesedi Bulundu - Son Dakika

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