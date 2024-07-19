Kırıkkale İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırıkkale İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırıkkale İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırıkkale'de, Vali Mehmet Makas başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yangın afetleri ve mühimmat depoları gibi konular ele alındı. Ayrıca, ilde yürütülen projeler hakkında bilgi verildi.

19.07.2024 19:48
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Kırıkkale İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Makas, Türkiye genelinde yangın afetlerine dikkat çekerek, Kırıkkale'de de benzer sorunlar yaşandığını belirtti. Makas, "Ülkemizde görüyoruz, seyrediyoruz; belki bizim ormanlık alanlarımız çok daha az ama Manisa, Bursa, İzmir gibi illerde yangın afetleri yaşanıyor. Bizde de anız yangınlarıyla ilgili sıkıntılar mevcut" dedi.

Vali Makas, Kırıkkale'nin önemli mühimmat depolarına ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bizim arazimizde Makine Kimya gibi Türkiye'nin göz bebeği mühimmatın ana yurdu olan depolar var. Biz de gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İnsan odaklı çalışmanın önemine vurgu yapan Makas, "Aslolan hemşerilerimize hizmet etmektir, gönlünü almak duasını almaktır. Vatandaş yoksa devletin olmasının bir hükmü yok. Biz her hizmette vatandaş odaklı çalışıyoruz. Bu da hükümetimizin emridir. Hükümetimizin çıkarttığı genelgeler de var. Aslolan insandır, şiarıyla yola devam edeceğiz" dedi.

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Fadime Kapan, yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Kapan, il genelinde toplam 201 proje olduğunu ve bu projelerin toplam bedelinin 19 milyar 533 milyon 393 bin Türk lirası olduğunu belirterek, "Önceki yıllarda projeler için harcanan toplam miktar 3 milyar 336 milyon 957 bin Türk lirasıdır. Bu projelerin 2024 yılı planı ödenek toplamı 2 milyar 539 milyon 660 bin Türk lirası olup ikinci dönem itibariyle harcanan tutar 889 milyon 595 bin Türk lirasıdır" diye konuştu.

Kapan, 2024 yılı gelen ödeneğe göre harcama oranının yüzde 35.03, fiziki gerçekleşme oranının ise yüzde 43.61 olduğunu açıkladı. İlde yürütülen 201 projeden 93'ünün devam etmekte olduğunu, 22'sinin ihale aşamasında olduğunu, 38'inin de tamamlandığını aktardı.

Toplantı, yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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