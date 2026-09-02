Kırklareli Babaeski\'de gençlik merkezi ve yüzme havuzunun temeli atıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımları kapsamında hayata geçirilen yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonlu gençlik merkezinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Babaeski Atatürk Mahallesi'nde, Babaeski Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında inşa edilecek tesis için düzenlenen temel atma törenine Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski Belediye Başkanı Dr. Fırat Yayla, Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, ilçeprotokolü ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımları kapsamında, Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile ilçenin spor altyapısının güçlendirilmesi ve başta gençler olmak üzere vatandaşların modern spor imkanlarına erişiminin artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve gençlerin çeşitli sportif ve sosyal faaliyetlerden yararlanabileceği alanlar oluşturulacak. Tesisin tamamlanmasının ardından ilçede yüzme ve salon sporları başta olmak üzere çeşitli branşlarda sportif faaliyetlere ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Törende yapılan konuşmalarda yatırımın Babaeski'ye ve gençlere sağlayacağı katkılara değinilerek, tesisin ilçenin spor altyapısı açısından önemli bir kazanım olacağı ifade edildi.

Konuşmaların ardından dualar edildi. Daha sonra protokol üyelerinin katılımıyla butona basılarak ilk beton döküldü ve tesisin temeli atıldı. Program, protokol üyeleri ve katılımcıların günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.