Kırklareli\'de Proje Değerlendirmesi

Kırklareli Valisi Uğur Turan kentte devam eden projeleri değerlendirdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, vali yardımcıları ile bir araya gelerek değerlendirme yaptı. Gerçekleşen değerlendirme toplantısında, kent genelinde yürütülen projeler, devam eden yatırımlar ve planlama aşamasındaki çalışmalar görüşüldü.

Turan, Kırklareli için çalıştıklarını ifade ederek vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyledi. - KIRKLARELİ