Kırklareli\'nde Göç Yönetimi Toplantısı

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Kırklareli İl Göç Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Vali Uğur Turan, "Geri gönderme merkezlerimiz, kötü muameleye sıfır tolerans prensibiyle yönetilmekte ve mahrem alanlar hariç kör nokta kalmayacak şekilde 7/24 kameralarla izlenmektedir" dedi.

Kırklareli İl Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya mülki idare amirleri ve ilgili paydaş kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye'nin göç yönetiminde hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerini esas aldığını belirtti. Düzensiz göçle mücadelede insan odaklı ancak kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Vali Turan, "Geri gönderme merkezlerimiz, kötü muameleye sıfır tolerans prensibiyle yönetilmekte ve mahrem alanlar hariç kör nokta kalmayacak şekilde 7/24 kameralarla izlenmektedir. Bu merkezler düzenli olarak hem habersiz hem de haberli denetimlere tabi tutulmaktadır. Amacımız hem insan haklarını korumak hem de kamu düzenini sağlamaktır" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ