Kırklareli'nde Göç Yönetimi Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırklareli'nde Göç Yönetimi Toplantısı

Kırklareli\'nde Göç Yönetimi Toplantısı

Vali Uğur Turan, geri gönderme merkezlerinin 7/24 izleneceğini ve kötü muameleye sıfır tolerans olduğunu açıkladı.

29.01.2025 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli İl Göç Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Vali Uğur Turan, "Geri gönderme merkezlerimiz, kötü muameleye sıfır tolerans prensibiyle yönetilmekte ve mahrem alanlar hariç kör nokta kalmayacak şekilde 7/24 kameralarla izlenmektedir" dedi.

Kırklareli İl Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya mülki idare amirleri ve ilgili paydaş kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye'nin göç yönetiminde hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerini esas aldığını belirtti. Düzensiz göçle mücadelede insan odaklı ancak kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Vali Turan, "Geri gönderme merkezlerimiz, kötü muameleye sıfır tolerans prensibiyle yönetilmekte ve mahrem alanlar hariç kör nokta kalmayacak şekilde 7/24 kameralarla izlenmektedir. Bu merkezler düzenli olarak hem habersiz hem de haberli denetimlere tabi tutulmaktadır. Amacımız hem insan haklarını korumak hem de kamu düzenini sağlamaktır" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Yerel Yönetim, Göçmenler, Politika, Türkiye, Sağlık, Yerel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırklareli'nde Göç Yönetimi Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:09 ABD’de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü
01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 06:41:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Göç Yönetimi Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.