Kırklareli'nde Orman Banyosu Konferansı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Orman Banyosu Konferansı

Kırklareli\'nde Orman Banyosu Konferansı

Kırklareli'nde düzenlenen konferansta orman banyosunun sağlık faydaları ele alındı.

21.02.2025 12:51
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Kırklareli'nde düzenlenen "Sağlık Turizmi ve Eko Terapi Fırsatları Konferansı"nda, orman banyosunun faydaları konuşuldu.

Kırklareli Valiliği ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen "Sağlık Turizmi ve Eko Terapi Fırsatları Konferansı" düzenlendi. Bir otelde düzenlenen konferansa Almanya Orman Banyosu ve Sağlık Akademisi Kurucu Başkanı Jasmin Schlimm Thierjung katıldı.

Konferansta konuşan Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, İğneada Longoz Ormanları gibi eşsiz doğal zenginliklerine sahip olduğunu ifade ederek Türkiye'de orman banyosu konusunda büyük bir potansiyel bulunduğunu söyledi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise Trakya'nın sağlık turizmi alanında büyüme hedeflerini belirterek "2017'de yurt dışından gelen turist sayısının 3 binken, bugün 40 binlere ulaştı. Kırklareli, doğasıyla sağlık turizminde önemli bir merkez olacak" dedi.

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Han Ergüven de orman banyosunun detayları hakkında bilgi verdi.

Almanya Orman Banyosu ve Sağlık Akademisi Kurucu Başkanı Jasmin Schlimm Thierjung orman banyosu hakkında bilgi verdi.

Thierjung, orman banyosunun insan sağlığını koruduğunu ifade ederek "Yavaş yürümek, doğanın güzelliklerini sindirmek, derin nefes almak ve yavaş hareketler yapmak orman banyosunun temel unsurlarındandır. Doğanın kaynaklarını kullanarak sağlığımızı artırmak mümkün. Üstelik çeşitli ağaçların kokularını soluyarak, kanser önleyici etkiler elde edebiliriz" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Türkiye, Sağlık, Turizm, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırklareli'nde Orman Banyosu Konferansı - Son Dakika

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