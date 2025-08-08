Kırklareli'nde Yağış Oranı Düşüşleri Endişe Veriyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Marmara Bölgesi'ndeki 30 yıllık yağış ortalamasının yüzde 31, Türkiye'de genelinde ise ortalamanın yüzde 26 düştüğünü belirtti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kırklareli'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Gizligideor, ilk olarak Vali Uğur Turan'ı makamında ziyaret etti. Turan'dan bilgi alan Gizligider, daha sonra AK Parti Kırklareli İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Öğretmenler Evi'nde belediye başkanları ile bir araya gelen Gizligider Sektör Toplantısı'na katıldı. Atatürk Toprak, Su, ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda konuşma yapan Gizligider, "İklim çok değişiyor. İklim hakikatten bizi zorluyor. Gün ve gün, yıl ve yıl, ay ve ay bu farklılığı yaşamaya çalışıyoruz, bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Geçen yıl bize gelen soruların çoğu tarımsal sulamaya dairken mesela bu yıl artık içme suyuna yönelik dönmeye başladı sorular. Yani artık tehdit içme suyuna doğru dönüyor" dedi.

Marmara Bölgesi'ndeki 30 yıllık yağış ortalamasının yüzde 31 düştüğünü aktaran Gizligider, Türkiye'de genelinde ise ortalamanın yüzde 26 düştüğünü belirtti. Gizligider, "Kırklareli'nde son 4 yılın yağış ortalamasına göre yüzde 20 bir azalış var. Son 65 yılın en düşük haziran ayı su itibariyle bu yıl yaşanmış. Bunlar korkunç rakamlar, bunlar beni ürkütüyor" diye konuştu.

Toplantıda Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da konuştu.

Daha sonra Gizligider, sektör temsilcilerin sorularını yanıtladı. - KIRKLARELİ