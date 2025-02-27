Kırklareli'nde yangın paniği: Hayvan ağılı küle döndü
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir hayvan ağılında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandra beldesinde bulunan bir hayvan ağılında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın büyürken ağılda bulunan hayvanlar tahliye edildi. Yangına Babaeski, Lüleburgaz ve Hayrabolu itfaiye ekipleri de müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ağıl kullanılmaz hale geldi.
Son Dakika › Yerel › Kırklareli'nde Yangın: Hayvan Ağılı Küle Döndü - Son Dakika
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