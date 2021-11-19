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Kırsal kalkınma destekleri hakkında üreticiler ve yatırımcılar bilgilendirildi - Son Dakika

Kırsal kalkınma destekleri hakkında üreticiler ve yatırımcılar bilgilendirildi

19.11.2021 17:11

Kırsal kalkınma destekleri hakkında üreticiler ve yatırımcılar bilgilendirildi Tekbıyıkoğlu: "İnsanlar tarımdan zengin oluyorlar.

Kırsal kalkınma destekleri hakkında üreticiler ve yatırımcılar bilgilendirildi

Tekbıyıkoğlu: "İnsanlar tarımdan zengin oluyorlar. Yeter ki bu işin ilmine tekniğine göre uygun bir şekilde yapalım."

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, "kırsal kalkınma destekleri" ile ilgili üretici ve yatırımcılar bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "15. etap kırsal kalkınma destekleri kapsamında ekonomik ve altyapı yatırımlarının desteklenmesi programının 2021-2022 başvuru dönemi başladı. Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleşen toplantıda üretici ve yatırımcılar, kırsal kalkınma destekleri hakkında üreticiler ve yatırımcılar bilgilendirildi.

Programda konuşan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, dünyada uluslararası dış ticaretinin yüzde 7'si tarım ticaretinden oluştuğunu söyledi. Tarımın bir zenginleşme alanı olduğunu dile getiren Tekbıyıkoğlu, tarımın ilmine ve tekniğine uygun bir şekilde yapılması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu tarım ticaretinin içerisinde de kimler daha fazla pay sahibi dediğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri bunun yüzde 10'unu oluşturuyor. İkinci sırada bize göre çok daha ufak bir ülke olan coğrafya kapasitesi sınırlı olan Hollanda geliyor. Sonra Fransa ve Almanya geliyor. Ama onlara da baktığımız zaman tarımla iştigal eden tarımdaki istihdam oranları oldukça düzüş düzeyde. Amerika'da istihdamın neredeyse yüzde 1,6'sı ikisi bile değil, tarımda istihdam görüyor. Avrupa'da yüzde 4-5 gibi ortalaması var. Tarım bir maişet, yani bir geçim iştigal alanı değil. Tarım aslında bir zenginleşme alanı. Bunun farkına varalım. İnsanlar tarımdan zengin oluyorlar. Yeter ki bu işin ilmine tekniğine göre uygun bir şekilde yapalım."

Dünya tarımına göre Türkiye'nin avantajları olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, "Topraklarımızın büyük bir kısmı kirlenmemiş vaziyette. Bu çok değerli bir şey Türkiye'nin topografyası birçok şey üretmeye uygun. Birde dünyada tarım aslında Anadolu coğrafyasında ortaya çıktı. İşin sahibi biziz, bu işi daha iyi yapmalıyız. İşte devletimizde bu imkanı bu potansiyeli tekrar ortaya çıkarmak için bazı imkanlar ortaya çıkartıyor. Biraz önce müdür beyde açıkladı. 300 milyondan 3,5 milyona varan bazı imkanlar veriyor. Bu tarımsal potansiyelimizin gelişmesi için" dedi.

Tekbıyıkoğlu, "İl Tarım Müdürü'ne mesaiyi aşar bir şekilde projeyi yapamadım, yapamıyorum, burada takıldım, anlamadım, diyen insanların projelerini bizim İl Tarım Müdürlüğü'nde beraber yapacaklar. Ben buradan huzurunuz da talimatı veriyorum. Sizin kullanmanız için devlet böyle bir imkan verdi. Hep beraber bu potansiyeli arttıracağız" ifadesini kullandı.

Kırsal kalkınma destekleri hakkında üreticiler ve yatırımcılar bilgilendirildi
Kırsal kalkınma destekleri hakkında üreticiler ve yatırımcılar bilgilendirildi
Kırsal kalkınma destekleri hakkında üreticiler ve yatırımcılar bilgilendirildi
Kırsal kalkınma destekleri hakkında üreticiler ve yatırımcılar bilgilendirildi

Amerika Birleşik Devletleri, Kırıkkale, Türkiye, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırsal kalkınma destekleri hakkında üreticiler ve yatırımcılar bilgilendirildi - Son Dakika


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