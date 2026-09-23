Kırsalda Bereket projesi kapsamında 839 yetiştiriciye 12 bin 680 gebe düve dağıtıldı - Son Dakika
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Kırsalda Bereket projesi kapsamında 839 yetiştiriciye 12 bin 680 gebe düve dağıtıldı

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Kırsalda Bereket projesi kapsamında 839 yetiştiriciye 12 bin 680 gebe düve dağıtıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı ile TİGEM'in Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında Iğdır Kazım Karabekir Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen gebe düveler farklı illere gönderiliyor. Temmuz 2025'te başlayan dağıtımlarda 839 yetiştiriciye 12 bin 680 gebe düve teslim edildi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından yürütülen "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında Iğdır Kazım Karabekir Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen gebe düveler, Türkiye'nin farklı illerindeki yetiştiricilere ulaştırılıyor.

Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Hayvancılık Şube Müdürü Yüksel Bora, işletmede Limuzin, Kırmızı Angus, Siyah Angus, Şarole ve Hereford gibi etçi damızlık ırkların yetiştirildiğini belirtti.

İşletmede yaklaşık 12 bin büyükbaş hayvan bulunduğunu söyleyen Bora, mayıs-eylül döneminde yaklaşık 47 bin dekar alanda mera hayvancılığı yapıldığını ifade etti.

839 YETİŞTİRİCİYE 12 BİN 680 GEBE DÜVE

Proje kapsamında dağıtımların Temmuz 2025'te başladığını belirten Bora, 2025 yılında 274 yetiştiriciye 5 bin 8, 2026 yılında ise 565 yetiştiriciye 7 bin 672 gebe düve teslim edildiğini söyledi.

İşletmede projenin tamamlanmasının ardından 10 bin baş anaç hayvanla üretimin sürdürülmesinin planlandığını belirten Bora, yem ihtiyacının büyük bölümünün de işletmenin kendi üretim alanlarından karşılanmasının hedeflendiğini kaydetti.

47 BİN DEKARDA OTLATMA, YEM ÜRETİMİ DE SÜRÜYOR

Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Hayvancılık Şube Müdürü Yüksel Bora, bu yıl 4 bin 800 dekar hasıl tritikale, 500 dekar mahsul tritikale ve 2 bin 500 dekar yonca ekilişlerinin hasadının tamamlandığını, bu alanlardan yaklaşık 6 bin ton kuru ot ile 213 ton mahsul tritikale elde edildiğini, 500 dekar alanda ekilen ikinci ürün silajlık mısırın da hasat sürecine başlandığını söyledi.

15 BİN DEKARDA YEM ÜRETİMİ HEDEFİ

Bora, tritikale ve yonca ekili alanlardan bu yıl yaklaşık 6 bin ton kuru ot ve 213 ton mahsul tritikale elde edildiğini belirterek, 500 dekar alandaki silajlık mısırın da hasadına başlandığını aktardı.

2026 yılı güzlük ekilişlerinde yem üretim alanının yaklaşık 15 bin dekara çıkarılmasının planlandığını aktaran Bora, böylece işletmenin kaba yem ihtiyacının büyük bölümünün kendi üretiminden karşılanmasının amaçlandığını ifade etti.

Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Tingiş de proje kapsamında yetiştirilen hayvanların Türkiye'nin farklı illerindeki üreticilere ulaştırılmaya devam edeceğini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak biz her daim üreticilerimizin yanındayız" dedi.

Kaynak: ANKA
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