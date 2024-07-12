Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü, yerel basını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü, yerel basını ziyaret etti

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü, yerel basını ziyaret etti

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, yerel basının önemine vurgu yaparak bölgenin nabzını, ihtiyaçlarını ve sorunlarını gündemde tutmak amacıyla çeşitli ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor. Kırşehir Basın Konseyi Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette, Rektör Karahocagil, üniversitenin çalışmalarını ve Kırşehir'e katkı sağlayacak Ar-Ge projelerini anlattı. Yerel basının Kırşehir'in gelişimine olan katkılarına dikkat çeken Karahocagil, basın ile iş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

12.07.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil; yerel basının önemine vurgu yaparak bölgenin nabzını, ihtiyaçlarını ve sorunlarını gündemde tutmak amacıyla çeşitli ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor.

Kırşehir Basın Konseyi Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette, Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık, Başkan Yardımcısı Sait Uyar, ulusal ve yerel basın temsilcileri ile konsey üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitenin çalışmalarını ve Kırşehir'e katkı sağlayacak Ar-Ge projelerini anlattı. Rektör Karahocagil, Kırşehir'in kalkınması ve gelişmesi için üniversite olarak üzerlerine düşen sorumluluğu her zaman yerine getirdiklerini belirtti. Yerel basının Kırşehir'in gelişimine olan katkılarına dikkat çeken Karahocagil, basın ile iş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık ise Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yanık, Rektör Karahocagil'e teşekkür plaketi sundu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Mustafa Kasım Karahocagil, Kırşehir, Rektör, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü, yerel basını ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:52 AK Parti’de gözler 23 Temmuz’daki MKYK’da Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
08:02 Cezaevindeki Dilan Polat’tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar Cezaevindeki Dilan Polat'tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar
06:41 Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti
10:41 Hindistan’da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:19 ABD’de tutuklu Timur Cihantimur’un cezaevi değişti ABD'de tutuklu Timur Cihantimur'un cezaevi değişti
09:59 İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi’nde Biden’ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü
09:50 Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti
09:18 Seçim 18 Temmuz’da Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi’ye imza vermedi Seçim 18 Temmuz'da! Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi'ye imza vermedi
09:17 Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi
09:03 Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 10:59:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü, yerel basını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement