Kırşehir Belediye Başkanı Gençlerle İftar Programında Buluştu

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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Gençlik Merkezi'ndeki (BEGEM) öğrencileri ve öğretmenleriyle Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki iftar programında bir araya geldi.

İftar programında CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan'la birlikte gençlerle buluşanBelediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir'in Anadolu'nun ortasında parlayan bir yıldız olarak dikkat çekmesinde gençlerin büyük rolü bulunduğunu söyledi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine vurgu yapan Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerin istek ve beklentileri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Ülkeyi aydınlık günlere ulaştırmada en yeni, en dinamik unsurların gençler olduğunu belirten Başkan Ekicioğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siz gençlerimizle birlikte karar alıp birlikte uygulayacağımız projelerimiz olacak. Biz biliyoruz ki en akılcı projeler siz gençlerden çıkar. Gençliğin, öğrencisiyle, çalışanıyla söz sahibi olmasını istiyoruz. Yaşamak istediğimiz geleceğimizi hiç kuşkunuz olmasın sizlerle birlikte kuracağız. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız. Eğitimin her kademesiyle paralı hale geldiği son yıllarda, parası olmayana umut yaratma arzusunda bir ülke yaratacağız. Yeterli ve nitelikli eğitim almak her gencin en doğal hakkıdır" dedi.

Ekicioğlu, Belediye Gençlik Merkezi'ndeki ücretsiz kurslarda eğitim alan öğrencilere ve onların başarısına katkı sunan öğretmenlere de teşekkür ederek, başarı dileklerinde bulundu.