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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediyenin 5 yıllık çalışmalarını anlattı - Son Dakika
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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediyenin 5 yıllık çalışmalarını anlattı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Tele1 ekranlarında yayınlanan 'Başka Bir Kent Mümkün' programında Kırşehir Belediyesi'nin 5 yıllık çalışmalarını anlattı. Ekicioğlu, Kırşehir'in tarihsel sürecinden ve gelişiminden bahsederek, adil ve şeffaf bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdiklerini vurguladı. Ayrıca, yapılan kültür sanat faaliyetleri, mahalle kreşleri, kültür evleri ve yeşil alan-park çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Ekicioğlu, söz verdikleri projelerin yüzde 80'ini tamamladıklarını ve yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları Raylı Sistem projesiyle tüm Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya imza atacaklarını belirtti.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediyenin 5 yıllık çalışmalarını anlattı
02.01.2024 - 09:32,  Güncelleme: 09:34
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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konuk olduğu televizyon programında Kırşehir Belediyesi'nin 5 yıllık çalışmalarını anlattı.

Başkan Ekicioğlu, 31 Aralık 2023 Pazar günü Tele1 ekranlarında yayınlanan "Başka Bir Kent Mümkün" adlı programa konuk oldu.

Kırşehir'in 5 bin yıllık tarihsel sürecinden ve gelişiminden bahseden Ekicioğlu, Osmanlı'dan Cumhuriyet'in kuruluş sürecine kentin rolü ve bugünün Kırşehir'ine ilişkin bilgiler paylaştı.

2019 yılında yönetime gelmeleriyle birlikte adil ve şeffaf bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Ekicioğlu, Kırşehir'i İç Anadolu'da örnek bir kent yapmak hedefiyle üzerinde çalıştıkları projeleri tanıttı.

Programda Anadolu Abdal geleneğine, Belediye tarafından yapılan kültür sanat faaliyetlerine, Mahalle Kreşlerine, Kültür Evleri ve yeşil alan-park çalışmalarına da değinen Başkan Ekicioğlu, 2019 yılında göreve geldiklerinde bulunan borcu nasıl sıfırladıklarını da ayrıntılarıyla paylaştı.

Kırşehir Belediyesi olarak söz verdikleri projelerin yüzde 80'ini tamamladıklarını dile getiren Ekicioğlu, ulaşımdan sosyal yaşam alanlarına kadar yapılan çalışmalardan da örnekler verdi.

Yeni dönemde ulaşım alanında hayata geçirmeyi planladıkları Raylı Sistem hakkında da bilgiler aktaran Ekicioğlu, bu projenin hayata geçirilmesiyle tüm Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya imza atacaklarını söyledi.

Dezavantajlı gruplara yönelik Kır-Köy Kampüsü projesini nasıl hayata geçirdiklerini de anlatan Başkan Ekicioğlu, sosyal bir belediyenin şehri şeffaf bir şekilde halkla birlikte yönetmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kaynak: ANKA
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