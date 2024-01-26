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Kırşehir Belediyesi Kar Yağışına Anında Müdahale Etti - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi Kar Yağışına Anında Müdahale Etti

Kırşehir'de sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hızla karşılandı. Yapılan çalışmalarla hem yaya hem de araç trafiği rahatladı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kar yağışının çiftçilere, doğaya ve yeraltı sularına katkı sağlamasını diledi.

Kırşehir Belediyesi Kar Yağışına Anında Müdahale Etti
26.01.2024 - 12:46,
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Kırşehir'de sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırırken, Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri anında sahada yenrini alarak, gerekli müdahalelerde bulundu. Yapılan çalışmalarla hem yaya hem de araç trafiği rahatladı.

Kırşehir Belediyesi ekipleri, kentte sabah saatleri itibariyle başlayan kar yağışının ardından hızla harekete geçerek, otobüs güzergahları, mahalleler ve şehir içi trafik akışının yoğun olduğu yerlerde yol küreme çalışması başlattı. Kar küreme ekipleri kaldırımlarda biriken karları temizleyerek yayaların yaşanabileceği olumsuzlukların da önüne geçti.

Kırşehir Belediyesi'nin iş makineleri ve ekipleriyle anında müdahale edebilmek için tüm hazırlıklarını haftalar öncesinden tamamladığını söyleyen Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kuraklığın yaşandığı son yıllarda özellikle Kırşehir çiftçisinin haftalardır beklediği kar yağışının bereket getirmesini diledi.

Başkan Ekicioğlu, yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Aylardır beklediğimiz kar nihayet ocak ayının sonunda geldi. Hem doğanın, hem çiftçimizin hem de yer altının çok ihtiyacı vardı bu kar yağışına. Küresel iklim değişikliği ile birlikte kışın geç gelmesi şartları etkiliyor. Kırşehir Belediyesi olarak yeraltı suyunun iyi değerlendirilmesi için çalışıyoruz. Kar yağışının hem çiftçimize, hem doğaya hem de yeraltı sularına katkısı olasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
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