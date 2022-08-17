Kırşehir Belediyesi'nin Askıda Fatura Dayanışma Kampanyası Devam Ediyor

Kırşehir Belediyesi'nin ekonomik olarak zor günler geçiren ve su faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için daha önceden başlatmış olduğu "Askıda Fatura" Dayanışma Kampanyası devam ediyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırseverler arasında köprü görevi üstlenen Askıda Fatura Kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kırşehir Belediyesi olarak 'Askıda Fatura' bir kampanya başlatarak ihtiyaç sahibi ailelerimiz ile hayırsever vatandaşlarımız arasında köprü görevi görecek bir uygulamaya hayata geçirmiştik.

Askıda Fatura kampanyamız ile isteyen hayırsever hemşehrilerimiz su faturasını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi ailelerimizin su faturasını ödeyebiliyorlar. Hayırsever hemşehrilerimizi ve kurumlarımızı 'alan elin veren eli görmediği' bu dayanışma kampanyamıza katılmaya davet ediyor, kampanyaya duyarlı olan tüm hemşehrilerimizeşimdiden teşekkür ediyorum.

Belediyemizin www.kirsehir.bel.tr adresinden Askıda Fatura sekmesine giriş yaparak kampanyaya katılabilirsiniz."