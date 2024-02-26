Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları \'Vasiyet\' adlı oyunu sahneleyecek

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Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yarın saat 19.00'da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde, Sait Sargın'ın yazıp yönettiği "Vasiyet" adlı oyunu sahneleyecek.

Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenecek "Vasiyet" oyunu, 27 Şubat Salı günü (yarın) Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Vatandaşlar, oyuna ücretsiz katılım sağlayabilecek.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentin kültür-sanat alanında gelişimi için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yaşamın içindeki acılar, sevinçler, kimi zaman güldüren, kimi zaman ise düşündüren olaylar, sanatçılar tarafından sahnede canlandırılır. İnsan kendini tiyatroda yeniden yaşar. Bir eğitim görevi üstlenen tiyatro, aynı zamanda düşünmemize de vesile olur. Biz, Kırşehir Belediyesi olarak gerek yetişkinler için gerekse de çocuklarımız için hiç ara vermeden tiyatro oyunlarını sahnelemeye devam ediyoruz. Tiyatro yaşamın bir parçasıdır ve hayatı değiştirir. Tüm hemşehrilerimizi ücretsiz olarak sahnelenecek olan oyunumuzu izlemeye bekliyorum."