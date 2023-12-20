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Kırşehir'de Abdal Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika
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Kırşehir'de Abdal Geleneği Yaşatılıyor

Kırşehir'de genç ve yaşlı kuşaklar bir araya gelerek abdal geleneğini sürdürüyor. Neşet Ertaş'ın izinden giden genç sanatçılar, müzik mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Kırşehir\'de Abdal Geleneği Yaşatılıyor
20.12.2023 - 12:12,  Güncelleme: 12:30
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Kırşehir'de iki farklı kuşak bir araya gelerek, abdal geleneğini yaşatıyor.

Genç nesiller, Neşet Ertaş'ın izinden giderek kültürel mirası sürdürmeyi hedefliyor. Ritim ustası Ali Başaran ile gençliğin Kırşehir'de ve abdal geleneğinde öncü haline gelen Tahir Uçar, Kırşehir'de merhum bozlak sanatçısı Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etti. 'Bozkırın Tezenesi' olarak anılan Neşet Ertaş ile aynı sahneyi paylaşan müzisyen Ali Başaran ile de buluşan genç sanatçı, geleneğin gelecek nesillere aktarılmasında birlikteliğin önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ustaların yaşayıp genç nesle öğrettiği abdallık geleneği ve müzik ruhunu sürdürme gayretinde olduğunu söyleyen Tahir Uçar, "Neşet Ertaş, babası Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan gibi ustalardan aldığımız feyzle yaşıyoruz. Onların türküleri ve bizlere aktardıkları geleneği bizden sonrası nesiller için yaşatma gayretindeyiz" dedi.

Yurt içi ve yurt dışında Ertaş'ların türkülerini seslendirdiklerini anlatan Uçar, açıklamasında, "Onların türküleri bizler için büyük kaynak. Memleketimize geldiğimizde uğradığımız ilk yer de onların yanları bizler ustalarımıza minnet borçluyuz" diye konuştu.

Abdallar Mahallesi olarak Kırşehir'de bilinen Bağbaşı Mahallesi'nde Ali Başaran ve Tahir Uçar'ın buluşması da iki kuşağın bir araya gelmesini sağladı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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