Kırşehir\'de Bisiklet Tutkunlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinliği

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Kırşehir'de bir grup gönüllü bisiklet sevdalısı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde savaşın öneminin kavranması için askerlerin cephede yediği kuru ekmekleri yaptırıp dağıttı.

30 Ağustos Zafer Bayramı anısına yapılan etkinlikte bir grup bisiklet tutkunu, askerlerin cephedeki zor şartlarını yeni nesle anlatmak adına şehir meydanında halka kuru ekmek dağıttı. Bisiklet tutkunları tarafından düzenlenen etkinlikte geçmişle gelecek arasında köprü kurulması amaçlandı.

Etkinliğin organize edilmesinde öncü olan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, "Farkındalık oluşturarak kahraman ecdadın 102 yıl önce hangi şartlarda nasıl destan yazdığını göstermek ve halka o günleri yaptırdığımız kuru ekmeği tattırarak anlatmak istedik" dedi.

Bisiklet turuna oğluyla birlikte gönüllü olarak katılan Barış Öztürk ise böyle bir etkinliğe katılmanın ve vesile olmanın kendisini mutlu kıldığını belirtti. Leyla Taş adlı beden eğitimi öğretmeni ise askerlerin yaşadığı şartları anlatmanın ve yedikleri ekmeği tattırmanın şerefini üstlendiklerini söyledi.

Zafer Bayramı'nın önemine dikkat çekilen etkinlikte grup üyeleri, tur boyunca ellerinde taşıdıkları bayraklarla da Zafer Bayramı ruhunu yaşatmayı ve milli bilincin güçlenmesini hedefledi. - KIRŞEHİR