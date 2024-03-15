Kırşehir\'de Cesarettepe Kahramanlık Parkı ve Mehmet Çavuş Anıtı\'nın Açılışı Yapılacak

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Kırşehir'de Cesarettepe Kahramanlık Parkı ve Çanakkale Cephesi kahramanlarından Mülazım (Teğmen) Mehmet Çavuş Anıtı, Pazartesi günü düzenlenecek törenle açılacak.

Kayseri- Ankara yolu, Aşıkpaşa Türbesi yanında bulunan, Çanakkale Şehitleri temalı, Mehmet Çavuş Cesarettepe Kahramanlık Parkı ve Mehmet Çavuş Anıtı açılışı, 18 Mart 2024 Pazartesi günü saat 21.00'de yapılacak.

Açılışın ardından mehteran takımı eşliğinde Cacabey Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Cacabey Meydanı'nda da şekersiz üzüm hoşafı ile tuzsuz mayasız ekmek dağıtılacak.

Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, açılışı yapılacak Cesarettepe Kahramanlık Parkı ve Mehmet Çavuş Anıtı ile ilgili şunları kaydetti:

"Kırşehir Belediyesi olarak projelendirdiğimiz ve tamamladığımız Mehmet Çavuş Cesarettepe Kahramanlık Parkı'nı yapmaktaki temel amacımız, vatanımızın kurtuluşu ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda çok önemli bir yere sahip olan Çanakkale Şehitlerimizi burada da anmak. Çanakkale'de savaşmış hemşehrimiz Mehmet Çavuş isminin de burada yaşatılması ve temalanması ise bizler için ayrıca bir önem arz ediyor.

Çanakkale Kahramanımız Mehmet Çavuş'un ismini yaşatacak olan bu park ile Kırşehir'imize yakışan bir yeşil alan daha yaratmış olduk. Yaptığımız park çalışmalarıyla şehrimizde kişi başına düşen yeşil alan oranı olan 10 metrekare hedefimizi hayata geçirmiş oluyoruz. Proje alanında su havuzu, yürüyüş yolları, kent mobilyaları ve peyzaj alanıyla tarih, kültür ve doğal yaşamın bir araya getirilmesini hedefledik.

Bu anlamlı açılışımızda bizlerle birlikte olan Çanakkale kahramanımız Mehmet Çavuş'un torunu sayın Mehmet Canpolat'a da tüm hemşehrilerimiz adına teşekkür ederken, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında, bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelesi veren ve tarihe 'Çanakkale Geçilmez' şiarını altın harflerle yazdıran bütün aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum."