Kırşehir'de Şehitler Ağacı'na bin 310 şehit künyesi eklendi - Son Dakika
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Yerel

Kırşehir'de Şehitler Ağacı'na bin 310 şehit künyesi eklendi

Kırşehir\'de Şehitler Ağacı\'na bin 310 şehit künyesi eklendi

'Vatan kalesinden cennete uçanlar' projesiyle Kırşehir'de oluşturulan Şehitler Ağacı'na Çanakkale, Sarıkamış, Balkan Savaşı, Filistin Cephesi, Irak Cephesi ve Azerbaycan'da şehit olan bin 310 kahramanın ismi eklendi.

08.05.2024 16:48
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Kırşehir'de Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından oluşturulan Şehitler Ağacı'ndaki künyelere bin 310 şehit künyesi daha eklendi.

'Vatan kalesinden cennete uçanlar' projesiyle 193 şehidin isminin asılı olduğu ağaca Çanakkale, Sarıkamış, Balkan Savaşı, Filistin Cephesi, Irak Cephesi ve Azerbaycan'da şehit olan Kırşehirli bin 310 şehidin isminin yazılı olduğu künye eklendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan; "2021 yılında İçişleri Bakanlığı'nın desteklemiş olduğu 'Vatan kalesinden cennete uçanlar' projesiyle şehrimizde şehitler ağacı oluşturmuştuk. O dönemde 193 şehidimizin künyelerinin isimlerinin yazılmış bir şekilde ağacımıza asmıştık. Bu zaman zarfında künyelerimizin tahriş olmasından dolayı şuanda Çanakkale, Sarıkamış, Balkan Savaşı, Filistin Cephesi, Irak Cephesi ve Azerbaycan'da şehit olan bin 310 kahramanımızın isimlerini ağacımıza astık. Şehitlerimizin isimlerinin bulunduğu künyeleri şehitler ağacına asarak isimlerini daima yaşatmak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir'de Şehitler Ağacı'na bin 310 şehit künyesi eklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de Şehitler Ağacı'na bin 310 şehit künyesi eklendi - Son Dakika
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