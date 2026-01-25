Kırşehir'in Çiçekdağı İlçesindeki Mağaradan 2 Asırdır Tuz Çıkıyor - Son Dakika
Kırşehir'in Çiçekdağı İlçesindeki Mağaradan 2 Asırdır Tuz Çıkıyor

25.01.2026 12:12  Güncelleme: 14:02
Kırşehir'in Çiçekdağı ve Yozgat'ın Yerköy ilçelerinde bulunan tuz madenlerinde yılda 30-35 bin ton kaya tuzu üretiliyor. Özellikle kış aylarında yolların buzundan arındırılmasında kullanılan tuz, kamu kurumlarına gönderiliyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(KIRŞEHİR) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı Kızılcalı Köyü ile Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili Köyü'nün yer aldığı bölgedeki dağlardan çıkarılan kaya tuzu genel olarak kış aylarında yollarda oluşan buzların çözülmesi amacıyla kullanılıyor. Yıllık 1,6 milyon ton tuz üretim kapasitesine sahip mağaradan talebe bağlı olarak 30-35 bin ton civarında kaya tuzu kırılıp, karayolları ve belediyelere gönderiliyor.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı Kızılcalı Köyü ile Yozgat'ın Yerköy ilçesi Sekili Köyü sınırları içerisinde bulunan mağaralarda iki asırdan daha fazla süredir çıkarılan kaya tuzunu elde edebilmek için delinen dağların iç kısmı dikkat çekici bir görüntüye kavuşmuş halde.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmaya göre, 2004'e kadar TEKEL tarafından işletildikten sonra özelleştirilerek kiraya mağarada kaya tuzu kalınlığı 200 ile 400 metre arasında değişiyor. Yaklaşık 70 metre derinliğe, 500 metre uzunluğa sahip mağara içindeki 55 civarındaki galeriden çıkarılan kaya tuzu şu günlerde özellikle karayollarındaki buzlanmaları önlemeye yönelik olarak değişik bölgelere gönderiliyor.

Kaya tuzunun karayolları, hayvancılık ve tekstil sanayi dışında, son yıllarda bazı sağlık merkezlerinde kurulan odaların zemin, tavan ve duvarlarına döşenerek astım hastalarının tedavisinde, heykel oymacılığı, süsleme gibi alanlarda da kullanıldığı kaydedildi.

Türkiye'nin en kalitelisi olduğu belirtilen kaya tuzunun karayolları dışında besicilikte, tekstilde ve konkasör tesislerinde de kullandığı bildirildi.

Tuz mağarası işletmesinin ustalarından Halil İbrahim Karabeli, buzlanmaya yönelik kullanılan ithal ürünlerden çok daha ucuz olan kaya tuzunu hem belediyeler hem de Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tercih edildiğini anlatarak, "Burayı 21 senedir çalıştırıyoruz. Yıllık üretim 30-35 bin ton civarında. Karayollarına, belediyelere, karla mücadele için veriyoruz. Sivas, Samsun, yurdun her tarafına gidiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

