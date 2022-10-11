Kırşehir yerel haberi... 17 aylık hasret Kırşehir'de son buldu - Son Dakika
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Kırşehir yerel haberi... 17 aylık hasret Kırşehir'de son buldu

11.10.2022 00:57
Kırşehir yerel haberi... 17 aylık hasret Kırşehir'de son buldu

Kırşehir yerel haberi: Romanya'da 2014 yılında yaşadıkları nedeniyle, Azerbaycan'da 17 aydır mahsur kalan Kırşehirli tır şoförü, yurda iner inmez dua ederek toprağı öptü.

Romanya'da 2014 yılında yaşadıkları nedeniyle, Azerbaycan'da 17 aydır mahsur kalan Kırşehirli tır şoförü, yurda iner inmez dua ederek toprağı öptü.

Romanya polisinin yaptığı bir hata nedeniyle Azerbaycan'da 17 aydır mahsur kalan ve tır içerisinde kötü koşullarda yaşamak zorunda kalan Köksal Yılmaz; 2014 yılında yaptığı bir seyahat esnasında tır brandasının yırtılması sonucu başından geçen olayları anlattı. Yılmaz, "Tutanak tutan Romanya polisi benden 'rüşvet' istedi. 2014 yılında yaşadığım bu olay 7 yıl sonra karşıma çıktı. Mahkeme kararıyla Azerbaycan'da polis beni aldı. Alındıktan 6 ay sonra mahkemeye çıktım ve beraat ettim fakat gümrük geçişim olmadı" dedi.

17 ay tır içinde yattı

Gümrük geçişi sağlanmayan Köksal Yılmaz, 17 ay boyunca tırının içinde kalarak yaşam mücadelesi verdi. Yılmaz'ın yardımına Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz aracılığıyla ulaşılan AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan koştu. Turan'ın Dışişleri Bakanlığı ve Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı'ya ulaşılması sonrası gerçek ortaya çıkarak tır şoförü Köksal Yılmaz, Türkiye'ye gelmek üzere uçağa bindirildi. Tır içinde 17 aylık esaretinin bitmesinin mutluluğunu yaşayan Yılmaz açıklamasında, "Tırcı arkadaşlarımız ve konsolosluk bana çok yardımcı oldu. Sabah 05.00'te Milletvekili Hacı Turan telefonuma cevap verdi. Bütün süreç boyunca ilgilendi. Romanya polisine uluslararası tır şoförleri dikkat etsin, kurallara kesinlikle uysunlar. Romanya'da polis olmadık işlerden cezai işlem uyguluyor" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Azerbaycan, Kırşehir, Romanya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir yerel haberi... 17 aylık hasret Kırşehir'de son buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir yerel haberi... 17 aylık hasret Kırşehir'de son buldu - Son Dakika
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