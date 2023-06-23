30 yıldır protez malzeme üretimi yapan Mustafa Dülger, Kırşehir adını dünyaya duyuruyor

Ortotek Anonim Şirketi Kurucusu Mustafa Düger'in memleket sevdasını tüm dünya konuşuyor. Kırşehir'in Kaman İlçesinden Mustafa Düger, yaklaşık 30 yıldır protez malzeme üretimi yapıyor. Yaptıkları ürünleri 60 ülkeye ihraç eden Düger, ürettiği ürünlere de memleketi Kırşehir'in değerlerinin isimlerini veriyor.

Yıllardır alanında başarılı projelere imza atan Ortotek'in Kurucu Genel Müdürü Mustafa Düger, ürünlerine memleketi Kırşehir'in değerlerinin ismini vererek tüm dünyaya duyurmak için mücadele ediyor.

ÜRÜNLERİNİ 60 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYOR

Ortotek A.Ş'nin Kurucusu Mustafa Düger, "Yaklaşık 30 yıldır protez malzemeleri üretiyoruz. Kolunu ve bacağını kaybetmiş, uzuvlarını kaybetmiş kişilere takılan protez malzemelerinin üretimini yapıyoruz. İnsanlar bir çok sebeple uzuvlarını kaybedebiliyor. İş kazası, trafik kazası, terör, doğumsal olaylar ve deprem nedeniyle uzuvlarını kaybeden vatandaşlarımız gibi bir çok sebepler insanların bu uzuvlarını kaybetmesine sebebiyet verebiliyor. Bu uzuvların yerine getirilmesini sağlayan parçaların, protezi oluşturan bütün parçaların üretimini yapıyoruz. Bu ürettiğimiz malzemeleri hem ülkemizde hem de yurtdışında satıyoruz. Ticari faaliyetlerimizin çoğunu yurtdışı olarak gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz protez ve parçalarını yaklaşık 60 ülkeye ihraç ediyoruz" dedi.

KIRŞEHİR'İN ADINI TÜM DÜNYAYA DUYURUYOR

Ürünlerine Kırşehir ismini veren Düğer, "Biz bu işlemleri gerçekleştirirken memleketimiz ve ülkemiz adına da sosyal faaliyetlerde de bulunmaya gayret gösteriyoruz. Uzun zamandır yaptığımız engelli sporuna katkılarımız olmuştu. Ampule futbola ciddi katkılarımız olmuştu. Tabi biz bu ürünleri üretirken doğduğumuz topraklara memleketimize de fayda sağlamak istiyoruz. Yani oraların ekmeğiyle yoğrulduk büyüdük, geliştik kendimizi geliştirdik. Memleketimiz Kırşehir'e hizmet etmek adına da bazı faaliyetler yapıyorum. Bunlardan bazıları, ürettiğim bazı ürünleri yurtdışında satarken kendi memleketimden isimler vermeye çalışıyorum. Doğduğum topraklar olan Kırşehir'in Kaman ilçesindenim. Ürünlerimiz arasında Kaman var. Dünyada uluslararası patenti olan, dünyada 2 tane olan bir ürün. Ve biz bunu Kaman ismiyle dünyada satıyoruz. Memleketimizi duyurmak adına, hizmet etmek adına bana manevi bir huzur veriyor. Bunu akabinde yine Kırşehir'in önemli değerlerinden olan Ahi Evran. Bununla ilgili de bi tane ürün yaptık. Yaptığımız ürüne Ahi Evran ismini verdik. Bunu da dünyaya satarken Ahi Evran ismiyle satıyoruz. Yine tabi böyle ürünler yapmaya devam ediyoruz. Bu ürünlere de memleketim Kırşehir'den isimler vermeye çaba gösteriyorum" diye konuştu.

DEPREMDE UZVUNU KAYBEDEN KIRŞEHİRLİLERE ÜCRETSİZ PROTEZ DESTEĞİ

Depremde uzvunu kaybeden Kırşehirli hemşehrilerine ücretsiz protez desteği sunduğunu söyleyen Mustafa Düger, "Tabi sizinde bildiğiniz gibi 6 Şubat tarihinde olan deprem hepimizi çok üzdü. Depremzede kardeşlerimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Bizler Ortotek olarak o süreçte bazı düşüncelerimiz oldu. Depremde uzvunu kaybeden çok fazla vatandaşımız oldu. Bu vatandaşlarımıza da destek olmak adına yine deprem bölgelerinde uzuvlarını kaybeden Kırşehirli hemşehrilerimize protezlerini ücretsiz bir şekilde bizler karşılama kararı aldık. Biz depremde Kırşehirli olması şartıyla doktor, polis, vatandaş, asker, yoldan geçen normal bir hemşehrimiz olmasına bakmazsızın Kırşehirli olduğunu göstermesi halinde bizler protezlerini ücretsiz bir şekilde karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.