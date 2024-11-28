Kış Tedbirleri Toplantısı Gölpazarı’nda - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kış Tedbirleri Toplantısı Gölpazarı’nda

Kış Tedbirleri Toplantısı Gölpazarı’nda

Kaymakam Kılıç başkanlığında kış mevsimi için alınacak tedbirler görüşüldü.

28.11.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölpazarı ilçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlığında 'Kış Tedbirleri Toplantısı' gerçekleşti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kış mevsimi süresince olumsuz hava şartlarıyla mücadelede edilmesiyle ilgili alınacak tedbirlerin görüşüldüğü 'Kış Tedbirleri' toplantısı Kaymakam Feyza Nur Kılıç başkanlığında gerçekleşti.

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Kaymakam Kılıç, "Kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile emniyet ve jandarma müdürlükleri tarafından ilçe genelinde yaşanan kış koşulları ve meteorolojik uyarılar doğrultusunda yaşanabilecek olumsuz hava koşulları için yapılacak çalışmalar ile güzergahların durumu ve risk bölgeleri hakkında sunum yapıldı. Kış mevsimi dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklar ve alınacak tedbirlerle ilgili yapılan bilgilendirmelerin ardından, kış mevsiminde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek hava koşullarında, şehirlerarası, şehir içi ve köy yollarının trafiğe açık bulundurulması araçların kış şartlarına uygun bir şekilde trafiğe çıkmaları ve güvenli trafik akışının sağlanması için, ilgili kurumların alacağı tedbir, görev ve sorumluluklar belirlenerek, kış mevsiminde oluşabilecek olumsuz hava şartlarında alınacak tedbirler görüştük" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Nur Kılıç, Gölpazarı, Güvenlik, Politika, bilecik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kış Tedbirleri Toplantısı Gölpazarı’nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
11:34 İstanbul’a ne zaman kar yağacak Canlı yayında tarih verildi İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Canlı yayında tarih verildi
11:12 Muhabirlere görüntü yasağı Meclis’i fena karıştırdı Muhabirlere görüntü yasağı Meclis'i fena karıştırdı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
16:23 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan ilk açıklama: Artık kulübün siyasetinden sorumlu olacağım Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan ilk açıklama: Artık kulübün siyasetinden sorumlu olacağım
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:57 İngiltere’de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı İngiltere'de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
15:56 RTÜK, Acun Ilıcalı’nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi RTÜK, Acun Ilıcalı'nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi
15:55 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor
15:54 Yakaladığı horoz “anne“ diye bağırınca kesmekten vazgeçti Yakaladığı horoz "anne" diye bağırınca kesmekten vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 12:08:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kış Tedbirleri Toplantısı Gölpazarı’nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.