Kış Uykusuna Yatmadan Dolaşan Ayılar

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Erzincan'da kış uykusuna yatmayan anne ayı ve yavruları karlı arazide dolaşırken böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da bulunan Munzur Dağlarında kış uykusuna yatmayan anne ayı ve iki yavrusu doğada yiyecek ararken görüntülendi.

Munzur Dağlarına yürüyüşe çıkan bir grup vatandaş, doğada anne ve iki yavru ayıyla karşılaştı. Yiyecek aradığı gözlenen anne ve yavruları bir süre bölgede gezindi.

Kamerayla görüntülenen anne ve yavru ayılar daha sonra gözden kayboldu.