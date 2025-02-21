Erzincan'da kış uykusuna yatmayan anne ayı ve yavruları karlı arazide dolaşırken böyle görüntülendi
ERZİNCAN - Erzincan'da bulunan Munzur Dağlarında kış uykusuna yatmayan anne ayı ve iki yavrusu doğada yiyecek ararken görüntülendi.
Munzur Dağlarına yürüyüşe çıkan bir grup vatandaş, doğada anne ve iki yavru ayıyla karşılaştı. Yiyecek aradığı gözlenen anne ve yavruları bir süre bölgede gezindi.
Kamerayla görüntülenen anne ve yavru ayılar daha sonra gözden kayboldu.
Son Dakika › Yerel › Kış Uykusuna Yatmadan Dolaşan Ayılar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?