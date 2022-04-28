Kısa film, fotoğraf ve resim yarışması tamamlandı - Son Dakika
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Kısa film, fotoğraf ve resim yarışması tamamlandı

28.04.2022 15:19
Kısa film, fotoğraf ve resim yarışması tamamlandı

Adıyaman Belediyesi tarafından 'İnsan ticareti ve emek sömürüsü' konularında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen kısa film, fotoğraf ve resim yarışmalarında dereceye giren eserler belirlendi.

Adıyaman Belediyesi tarafından 'İnsan ticareti ve emek sömürüsü' konularında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen kısa film, fotoğraf ve resim yarışmalarında dereceye giren eserler belirlendi.

Adıyaman Belediyesinin, Türkiye'de çocuk ticareti ve emek sömürüsü konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sürdürdüğü ve AB ile Avrupa Konseyi tarafından da finanse edilen 'Değişime el ver' projesi çerçevesinde gerçekleştirdiği resim, fotoğraf ve kısa film yarışmasında dereceye giren eserler tespit edildi. Başvurular arasındaki eserleri tek tek değerlendiren jüri üyeleri tarafından seçilen eserler kamuoyuyla paylaşıldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yarışmanın sonuçları hakkında bilgi veren yetkililer, "Türkiye'de çocuk ticareti ve emek sömürüsü amaçlı insan ticareti konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanan proje dolayısıyla 'Adıyaman'da insan ticareti ve emek sömürüsü' konulu resim, fotoğraf ve kısa film yarışması düzenlendi. Uzman jüri üyeleri tarafından ödül almaya hak kazanan eserler açıklandı. Buna göre resim kategorisinin ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada birinciliği Mehmetçik İlkokulu öğrencisi Talha Temel elde ederken, ikinciliği yine Mehmetçik İlkokulu öğrencilerinden Asmin Sertkaya, üçüncülüğü ise Ayyıldız İlkokulu öğrencisi Ahmet Nedim Bilgiç elde etti.

Resim kategorisinin Ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen yarışmada da birinciliği Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Zehra Doğan, ikinciliği Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşe Aslancan, üçüncülüğü ise Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Elvan Aslan elde etti.

Fotoğraf kategorisinde de birinciliği elde eden Musa Gürbüz, ikinciliği elde eden Ali Ergün ve üçüncülüğü elde eden Ferit Gölgül dereceye girmeyi başardı. Bir diğer yarışma olan Kısa Film kategorisinde ise birinci Mehmet Atci, ikinci Talat Doğan ve üçüncü Mahmut Beküç oldu. Derece yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Dereceye giren yarışmacıların para ödülü ile ödüllendirileceğini de belirten yetkililer, birincilere 6 bin TL, ikincilere 4 bin TL ve üçüncülere 2 bin TL ödül dağıtılacağını söyledi. - ADIYAMAN

Kısa film, fotoğraf ve resim yarışması tamamlandı
Kısa film, fotoğraf ve resim yarışması tamamlandı

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Türk Lirası, Kısa Film, Adıyaman, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kısa film, fotoğraf ve resim yarışması tamamlandı - Son Dakika


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