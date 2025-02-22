Kışın Zorluğuna Rağmen Veterinerler Sahada - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kışın Zorluğuna Rağmen Veterinerler Sahada

Kışın Zorluğuna Rağmen Veterinerler Sahada

Tunceli'de veteriner hekimler kar kış demeden besicilere hizmet veriyor, hayvan sağlığına odaklanıyor.

22.02.2025 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin en çok küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığı Çemişgezek ilçesinde veteriner hekimler, yoğun kar ve soğuk havaya aldırış etmeden köy köy dolaşarak besicilere hizmet veriyor.

Çevre il ve ilçelerde şap hastalığının tespitiyle birlikte, mesaisi daha çok yoğunlaşan Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, mesai mefhumu gözetmeksizin bütün köy ve ahırlara giderek hayvanların sağlığıyla ilgileniyor. Sabahın ilk ışıklarıyla hazırlıklarını tamamlayan ekipler, hayvanları salgın hastalıklardan korumak için çalışıyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle araçların gidemediği bölgelere bazen yürüyerek ulaşan ekipler, gösterdikleri fedakarlıkla köylerde yaşayan besicilerin takdirini topluyor. Her ihbarı önemle değerlendirip ivedilikle müdahale ettiklerini dile getiren Çemişgezek Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Zeynel Aydın, "Çemişgezek ilçemizde zoonoz hastalıkları yönünden bu dönemde çok fazla hastalıkla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bunlara ivedilikle müdahale edip, üreticilerimizin ekonomik kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyoruz. İnsan sağlığı kadar hayvanların sağlığını da çok önemsiyoruz. Bunun için de ilçe müdürlüğümüze gelen her ihbarı önemle değerlendirip ivedilikle müdahale etmek için çaba gösteriyoruz. Gerek ilçemizin hava şartları gerekse de ilçemizin engebeli arazisi nedeniyle zorlandığımız zamanlar oluyor. Ama yine de hastalıklarla mücadele etmek adına yılmadan mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

Yoğun kar dolayısıyla araçla ulaşamadıkları yerlere yürüyerek gittiklerini belirten Veteriner Hekim Bekir Batur, "Çemişgezek ilçemiz hayvan popülasyonu olarak yoğun bir bölge olduğundan dolayı, iş yükü olarak da hastalıklar ve türlü sıkıntılar ile baş başa kalmaktayız. Fakat kötü hava şartlarına rağmen görevimizi layıkıyla ve başarılı bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Hava şartlarının kötü olmasından dolayı araçla ulaşamadığımız bölgelere yürüyerek giderek, hastalıkları tedavi ve teşhis amaçlı intikal ediyoruz. Çevre il ve ilçelerimizde şu anda şap hastalığı görülmesine rağmen, şu anda Çemişgezek ilçemizde şap hastalığı görülmemektedir. Doğal olarak üreticilerimiz hastalık bulaşmasın diye bir tedirginlik içerisinde. Fakat biz veteriner hekimler olarak bu süreçte üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması açısından özverili bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" diye konuştu.

Büyükbaş hayvan üreticisi Serdar Demir ise, "Ben büyükbaş hayvan üreticisiyim. Sağ olsunlar veteriner hekimlerimiz kar kış demeden bize yardımcı oluyorlar. Kendilerini aradığımız zaman hemen geliyorlar. Bizi yalnız bırakmıyorlar" ifadelerine yer verdi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Çemişgezek, tunceli, Sağlık, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kışın Zorluğuna Rağmen Veterinerler Sahada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:58 Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu RTÜK sebepleri sıraladı Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı
14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
21:09 İbrahim Hacıosmanoğlu’nda Slavko Vincic-Acun Ilıcalı iddialarına yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'nda Slavko Vincic-Acun Ilıcalı iddialarına yanıt
20:46 Trump’ın yeni dostu Putin oldu Zelenskiy’yi yerin dibine soktu Trump'ın yeni dostu Putin oldu! Zelenskiy'yi yerin dibine soktu
20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:44 Adaylık başvurusu yapmayan Mansur Yavaş için hiçbir şey bitmemiş Adaylık başvurusu yapmayan Mansur Yavaş için hiçbir şey bitmemiş
19:39 İmamoğlu’nun adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı İmamoğlu'nun adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı
19:16 İsviçre’den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar
19:11 Yöneticisi doğruladı: Dev kripto borsası milyarlarca dolarlık hack saldırısına uğradı Yöneticisi doğruladı: Dev kripto borsası milyarlarca dolarlık hack saldırısına uğradı
19:10 Netanyahu, Filistinli sivillerin evine düzenlenen baskına katıldı Netanyahu, Filistinli sivillerin evine düzenlenen baskına katıldı
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:47 İran lideri Pezeşkiyan’dan ABD’ye Türkçe şiirli yanıt İran lideri Pezeşkiyan'dan ABD'ye Türkçe şiirli yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 16:10:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kışın Zorluğuna Rağmen Veterinerler Sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.