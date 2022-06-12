Kitap Fuarı'nda Ayşe Kulin'e "Onur ve Emek" Ödülü Veren Kartal Belediye Başkanı Yüksel: "Tüm Yazarlarımız Özgürce Eserlerini Kaleme Almaya Devam...

Kartal Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kartal Kitap Fuarı'nın ikinci gününde, ünlü yazar Ayşe Kulin, "Onur ve Emek" ödülünü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in elinden aldı. Başkan Yüksel, "Diliyoruz ki tüm yazarlarımız özgürce eserlerini kaleme almaya devam edebilsin" dedi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen "Kartal Kitap Fuarı" etkinliklerin ikinci gününde Emekli Amiral Cem Gürdeniz, Hakan Bıçakçı, Mine Söğüt, Figen Şakacı, Ahmet Mümtaz Taylan, Kemal Varol, Gamze Güller, Murat Gülsoy, Umay Umay ve Atilla Dorsay'ın söyleşileri gerçekleşti.

EDEBİYAT VE SANAT DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ OKURLARIYLA BULUŞTU

Fuarda, günün ilk söyleşilerinden birinde yazar, oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan sevenleri ile bir araya geldi. Ünlü sanatçı söyleşide, yeni kitabı, "Ara Toplam, Yolumu Ararken Öğrendiklerim" ve sanat hayatıyla alakalı merak edilen soruları cevapladı. Uzun yıllardır çok sevilen Leyla ile Mecnun adlı dizinin, önümüzdeki yıl çekimlerinin devam edeceğinin müjdesini veren ünlü sanatçı, yakın zamanda mutlaka bir tiyatro oyununu da sahneye taşımak istediğini söyledi.

UMAY UMAY: ÇOCUKLARIN, ROMANLARDAN ÇOK ŞİİR OKUMAYA TEŞVİK EDİLMESİ GEREKİYOR

Günün öne çıkan söyleşilerinden biri de ünlü yazar ve müzisyen Umay Umay'ın konuşmacılığında gerçekleşti. Özellikle çocukların, romanlardan çok şiir okumaya teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Umay Umay, Türkiye'nin kültür sanat hayatının bir yapaylık içinde olduğunu, bu durumun bir an önce değişmesi gerektiğini sözlerine ekledi ve yakın zamanda yeni bir şarkı bestelemek istediğinin müjdesini de sevenleriyle paylaştı.

ATİLLA DORSAY: "UMUT" İSİMLİ FİLMİ İZLEDİKTEN SONRA MİMARLIĞI BIRAKARAK YAZAR OLMAYA KARAR VERDİM

2. Kartal Kitap Fuarı'nın misafirlerinden biri de sinema eleştirmeni ve yazar Atilla Dorsay oldu. Dorsay, söyleşide, Türk ve dünya sineması tarihi ile yazın hayatıyla ilgili merak edilenleri cevapladı. Hayatını değiştiren filmin, Yılmaz Güney'in "Umut" isimli filmi olduğunu, filmi izledikten sonra mimarlığı bırakarak yazar olmaya karar verdiğini söyleyen Dorsay, yakın dostu olan Yılmaz Güney'i son günlerinde ziyaret edememiş olmaktan dolayı, hayatı boyunca üzüntü yaşadığını ifade etti.

Fuardaki söyleşileri yakından takip eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuşmacılara söyleşilerin sonunda fuardan hatıra olarak, Kartal Belediyesi logolu kalem hediye etti. Ünlü yazarlar, söyleşilerin ardından okurları için kitaplarını imzaladı.

AYŞE KULİN: "SEVDALİNKA" İSİMLİ KİTABIMDAN SONRA AVRUPA ÜLKELERİNE SEYAHAT ETMEDİM

Fuarda, "Onur ve Emek" ödülünün sahibi ise yazar Ayşe Kulin oldu. Ödül töreninden önce, gerçekleşen söyleşide kısa bir konuşma yapan Kulin, Covid-19 pandemisinden dolayı uzun süre fuarlara katılamadığını, bu yüzden Kartal Belediyesi tarafından organize edilen kitap fuarına davet edilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Kulin, Srebrenitsa katliamıyla alakalı kaleme aldığı "Sevdalinka" isimli kitabından sonra Avrupa ülkelerine olan kızgınlığından dolayı hiçbir zaman Avrupa ülkelerine seyahat etmediğini söyledi.

"TÜM YAZARLARIMIZ ÖZGÜRCE ESERLERİNİ KALEME ALMAYA DEVAM EDEBİLSİN"

Söyleşinin sonunda, ünlü yazara onur ve emek ödülünü takdim eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kıymetli yazarımıza böyle bir fuarda bizleri yalnız bırakmadığı için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kartal'ı, İstanbul'un kültür sanat merkezi yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Diliyoruz ki tüm yazarlarımız özgürce eserlerini kaleme almaya devam edebilsin" dedi.

ÜNLÜ OYUNCU YURDAER OKUR, NAZIM HİKMET'İN "GÜNEŞİ İÇENLERİN TÜRKÜSÜ" ŞİİRİNİ SESLENDİRDİ

Fuar'ın son etkinliği ise, ünlü oyuncu Yurdaer Okur tarafından sahneye taşınan ve Türk edebiyatının unutulmaz şairi Nazım Hikmet'in şiirleri ve hayat hikayesinin işlendiği "Ran" isimli tiyatro oyunu oldu. Yaklaşık bir saat süren tek perdelik oyunun son sahnesinde, Yurdaer Okur'un, Nazım Hikmet tarafından kaleme alınan, "Güneşi İçenlerin Türküsü" adlı şiirini seslendirdi.

Oyunun sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Yurdaer Okur'a teşekkür plaketi takdim ederek, "Ülkesini ve bayrağını sevenlerin, Kartallı Kazımlar'ın kenti Kartal'dayız. Gerçekten çok duygulandık. Sizlere ve kıymetli oyuncumuza sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.