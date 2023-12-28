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Kızılay Ağrı'da Kış Şartlarında Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Kızılay Ağrı'da Kış Şartlarında Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

Ağrı'da Kızılay gönüllüleri, zorlu kış şartlarına rağmen yolda mahsur kalanlardan öğrencilere, ihtiyaç sahibi ailelerden herkese yardım eli uzatıyor. Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı ekipleri, köy köy gezerek kışlık mont, bot, atkı ve bere dağıtımları yapıyor. Ayrıca, mahsur kalan araçlarda bulunan vatandaşlara su, kek, meyve suyu ve simit ikram eden Kızılay ekibi, vatandaşların takdirini kazanıyor. Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, her zaman insanlık yararına çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Kızılay Ağrı\'da Kış Şartlarında Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor
28.12.2023 - 14:41,  Güncelleme: 14:48
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Ağrı'da kış şartlarının zorluğuna rağmen Kızılay gönüllüleri, yolda mahsur kalanlardan öğrencilere, ihtiyaç sahibi ailelerden herkese yardım eli uzatıyor.

Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı ekipleri, ilçelerin tamamında köy köy gezerek kışlık mont, bot, atkı ve bere dağıtımları yapıyor. Okul ziyaretleri yaparak öğrencilere çeşitli hediyeler götüren gönüllüler, onların mutluluğuna ortak oluyor.

Kar ve tipi nedeniyle İpek Geçidi, Tendürek Geçidi, Eleşkirt Sarıcan ve Tutak yeni yol mevkiinde yollarda mahsur kalan araçlarda bulunan bin 800 vatandaşa da su, kek, meyve suyu ve simit ikram eden Kızılay ekibi, vatandaşların takdirini kazanıyor.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, Kızılaycı olmanın en güzel yanının miniklerle, öğrenciler ile geçirilen vakit olduğunu söyledi.

Eylül ayında okulların açılması ile birlikte ilçelerin tamamında köy köy gezerek öğrencileri ziyaret ettiklerini belirten Tatlı, "Onların neşelerine ortak oluyoruz. Ekiplerimiz bir yandan da gıda kolisi dağıtımlarımız devam ediyor, ailelerimizin maddi manevi yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Tatlı, mevsim şartları ne olursa olsun gece gündüz, kar kış demeden insanlık yararına nerede bir çalışma varsa varlık göstermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Kar ve fırtına nedeniyle yollarda mahsur kalan bin 800 vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunduk. Onların da memnuniyetini görmek bizi mutlu ediyor. Kızılay olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız." diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA
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