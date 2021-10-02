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Kızılay Ceyhan'da Kadın ve Gençlik Kolları da kurdu - Son Dakika

Kızılay Ceyhan'da Kadın ve Gençlik Kolları da kurdu

02.10.2021 10:19
Kızılay Ceyhan'da Kadın ve Gençlik Kolları da kurdu, System.String[]

Türk Kızılayı Ceyhan Şube'nde kadın kolları ve gençlik kolları yapılanması oluşturuldu.

Türk Kızılayı Ceyhan Şube'nde kadın kolları ve gençlik kolları yapılanması oluşturuldu. Kızılay Ceyhan Kadın Kolları Başkanlığına Nilay Genç, Gençlik Kolları Başkanlığına ise Aşkın Akbasan getirildi.

Türk Kızılayı Ceyhan Şubesi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Adil Turnalı, "Kurumumuzda bir ilki gerçekleştirerek Ceyhan Kızılay'da kadın kolları ve gençlik kollarımızı kurmuş bulunuyoruz. Kadın ve gençlik kolları başkanlığına ve yönetimine gelen arkadaşlarımızı tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte hep birlikte el birliği ile çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

Kent Konseyi Gençlik Meclisinde yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Türk Kızılayı Ceyhan Kadın Kolları Başkanı Nilay Genç, "Kızılay gibi ülkemizin en önde gelen yardım kuruluşunda görev almaktan mutluluk duyuyorum. Bu göreve getirilmemde emeği olan Kızılay Ceyhan Şube Başkanımız Adil Turnalı ve yönetimine, Kızılay'ın başarılı memuru Beyhan Can'a teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımların ulaştırılmasında ve yapacağımız sosyal sorumluluk projeleriyle Türk Kızılayı Ceyhan Şubesi kadın kolları olarak etkin rol oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Kızılay Ceyhan Gençlik Kolları Başkanı Aşkın Akbasan ise, " Uzun zamandır gönüllü olarak Kızılay Ceyhan Şubesinin çalışmalarından görev alıyorum. Kızılay Ceyhan Gençlik Kollarını her geçen gün büyüterek bu gibi kurumlarda gençlerin etkin rol oynamaları içinde örnek olacağız" dedi.

Türk Kızılayı Ceyhan Şube Başkanı Adil Turnalı, daha sonra Türk Kızılay Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyelerine ve yönetimine rozet takarak hayırlı olsun dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay Ceyhan'da Kadın ve Gençlik Kolları da kurdu - Son Dakika


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