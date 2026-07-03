Kızılay'dan Huzurevi Ziyareti

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde kalan yaşlıları misafir ederek yemek ikramında bulundu.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetleri kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kızılay Elazığ Şubesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde kalan yaşlıları ağırladı. Huzurevi sakinlerinin sosyalleşmesi ve moral bulması amacıyla düzenlenen programda yaşlılar Türk Kızılay'ın misafiri oldu.

Türk Kızılay Elazığ İl Merkezi Başkanlığı'nın bağışçıların desteği ile işlettiği aşevinde gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde misafir edilen huzurevi sakinlerine yemek ikramında bulunuldu. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen buluşmada, Türk Kızılay'ı Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve gönüllüler yaşlılarla yakından ilgilenerek kendileriyle uzun süre sohbet etti.

Programda konuşma yapan Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Kızılkaya gelen misafirlere yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Huzurevi sakinlerini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Kızılkaya, kendileriyle bir arada bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. - ELAZIĞ