Kızılay, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çalışmalara başladı - Son Dakika
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Kızılay, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çalışmalara başladı

Kızılay, Gazze\'ye insani yardım ulaştırılması için çalışmalara başladı

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'deki insani krizin sonlandırılması ve daha fazla yardımın ulaştırılması için bölgedeki muhataplarla görüşmelere başladıklarını açıkladı. Yılmaz, İsrail'in Refah sınır kapısını kapatmasının Gazze'deki durumu daha da kötüleştireceğini belirterek, acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.

07.05.2024 14:42
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Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Yaşanan son gelişmenin ardından başta Mısır Kızılayı ve Filistin Kızılayları olmak üzere, bölgedeki tüm muhataplarımızla Gazze'ye alternatif yollardan insani yardım ulaştırılması için neler yapılabileceğini görüşmeye başladık" dedi.

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Yılmaz İsrail güçlerinin Refah sınır kapısını insani yardımlara kapatmasını değerlendirdi. Gazze'de yaşananların çok büyük bir insani trajedi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden insani dramı sonlandırmak üzere taraflar arasında başlayan ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalmasını Türk Kızılay olarak endişeyle karşılıyoruz. Bölgede bir an önce acil ve kalıcı ateşkes şartlarının sağlanması ve kıtlık riskiyle karşı karşıya olan Gazze halkına daha fazla insani yardım ulaşması adına her türlü çabanın gösterilmesi için dünya kamuoyuna açık çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Muhataplarımızla Gazze'ye alternatif yollardan insani yardım ulaştırılması için neler yapılabileceğini görüşmeye başladık"

Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ülke konumunda olmayı sürdürdüğümü aktaran Yılmaz, Filistin İnsani Yardım Operasyonu kapsamında bölgeye havayolu ve denizyoluyla yaklaşık 50 bin tona yakın yardım malzemesi gönderildiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Operasyon kapsamında Türk Kızılay ve AFAD iş birliğiyle Gazze'ye gönderilen 'İyilik Gemileri' bölgedeki en temel ihtiyaçları hızla karşılamaya katkı sağladı. Gazze'ye çatışmaların öncesinde günlük yaklaşık 500 TIR ile temel tüketim malzemeleri giriyordu. Çatışmalar sürecinde ortalama 100 TIR'ın girişine izin verildi ve bu Gazze'deki durumu her geçen gün daha kötü bir seviyeye indirdi. En sonunda ise dün (6 Mayıs 2024) yaşanan gelişmelerin ardından İsrail tarafının Refah sınır kapısının Filistin tarafının kontrolünü ele geçirdiği ve kapıyı insani yardımlar dahil olmak üzere giriş çıkışa kapattığı bilgisi alınmıştır. Bu gelişme çok vahim sonuçları beraberinde getirecektir. Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarının artarak devam etmesi gerekirken, tamamen bu yolun kapatılması beraberinde açlık ve kıtığı getirecektir. Kızılay olarak bu gelişmelerden büyük bir üzüntü ve endişe duyuyoruz. Biran önce kalıcı ateşkes için çağrımızı yineliyor, bunun olmaması durumunda insani yardımlara ilişkin güvenli koridorların hiçbir şekilde kapanmamasını istiyoruz. Yaşanan son gelişmenin ardından başta Mısır Kızılayı ve Filistin Kızılayları olmak üzere, bölgedeki tüm muhataplarımızla Gazze'ye alternatif yollardan insani yardım ulaştırılması için neler yapılabileceğini görüşmeye başladık. Gazze'nin kuzeyindeki sınır kapılarının bu çerçevede daha fazla insani yardım geçişine biran önce açılması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Türk Kızılay olarak Gazze'ye yönelik insani yardım çabalarımızın kesintisiz bir şekilde süreceğini bildiriyor, kalıcı ateşkes çağrımızı bir kez daha yineliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çalışmalara başladı - Son Dakika

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