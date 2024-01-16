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Kızılay Gönüllüleri Bilecik Huzurevi Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika
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Kızılay Gönüllüleri Bilecik Huzurevi Sakinleriyle Buluştu

Türk Kızılay Bilecik Şubesi'ne bağlı Kızılay gönüllüleri, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi. Gönüllüler, yaşlılarla sohbet ederek hatıralarını dinledi ve çeşitli aktivitelerde bulundu. Huzurevi sakinleri, Kızılay gönüllülerine ziyaretleri için teşekkür etti. Kızılay Gönüllüleri ise yardımlarının yanı sıra sevgi ve iyilik dağıtmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kızılay Gönüllüleri Bilecik Huzurevi Sakinleriyle Buluştu
16.01.2024 - 12:08,
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Türk Kızılay Bilecik Şubesi'ne bağlı Kızılay gönüllüleri huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Kızılay gönüllüleri kenttin dört bir yanına yardımlarını dağıtmaya devam ederken, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi. Burada Kızılay gönüllüleri yaşlılarla sohbet ettiler, hatıralarını dinlediler ve birlikte çeşitli aktivitelerde bulundular. Huzurevi sakinleri Kızılay gönüllülerine bu ziyaret için teşekkür etti.

Kızılay Gönüllüleri ise; sadece yardımları değil sevgiyi ve iyiliği de dağıtmaya devam ettiklerini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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