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Kızılay, Osmaniye'deki depremzedelere yardım malzemeleri dağıttı - Son Dakika
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Kızılay, Osmaniye'deki depremzedelere yardım malzemeleri dağıttı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Türk Kızılayı tarafından kış mevsimi nedeniyle konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere çeşitli yardım malzemeleri dağıtıldı. Yardım malzemeleri arasında gıda ve giysi kolileri bulunuyor.

Kızılay, Osmaniye\'deki depremzedelere yardım malzemeleri dağıttı
22.12.2023 - 13:50,
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Kızılay kış mevsimi nedeniyle konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere çeşitli yardım malzemeleri dağıttı.

Osmaniye Karaçay Konteyner Kent'te Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Yönetim Kurulu Üyesi Zübeyde Hümeyra Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık ve Kızılay ekibi konteynerlerde kalan depremzedeleri ziyaret ederek hazırlanan gıda ve giysi kolilerinden oluşan yardım malzemeleri depremzedelere teslim etti.

Saygılı, "En son depremzede kardeşimiz evine gidene kadar devletimizin verdiği kalıcı konutlara gidene kadar kırmızı yelekliler olarak onların yanında olacağız. Bugün milletimizin iyilik eli olan milletimizin emanetlerini 1 milyon 200 bin depremzede kardeşlerimize kış yardımlarına ulaştırmak üzere seferberlik halindeyiz. 6 vilayette 1 milyon 200 bin depremzede vatandaşımıza bir taraftan giysi bir taraftan ayaklarına bot olacağız, bir taraftan sırtlarına hırka olacağız, ayaklarına çorap olacağız. Gıda yardımlarınızla evlerine sofralarını kattık, kaşıklarına lokma olacağız. Vatandaşlarımız üşümesin diye ısıtıcılarını battaniyelerini dağıtacağız kışlık yardımlarımızı 1 milyon 200 bin kıymetli kardeşlerimize ulaştırıyor olacağız. 6 vilayetteki konteyner kentlerine kadar kıymetli dostlarımızla aynı zamanda da annelerimize marketlerde kullanmaları için 4 bin Türk lirası hane yardımı yapacağız Kızılay Esen Kart projemiz çerçevesinde içerisinde. Biz millet olarak nasıl ilk gün depremde olduğumuz gibi Kızılay olarak bugün de en son depremzede kardeşimiz evine gidene kadar devletimizin verdiği kalıcı konutlara gidene kadar biz Kızılaycılar kırmızı yelekliler olarak onların yanında olacağız. Nöbete tutmaya devam edeceğiz onların yanında olmaya devam edeceğiz tıpkı 155 yıldır tuttuğumuz iyilik nöbetine devam edeceğiz. Deprem bölgesinde de profesyonel ekiplerimizle kıymetli görevlerimizle şube başkanlarımızla her gün kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla nöbet tutmaya devam ediyoruz. Bütün derdimiz bu yarayı sarmak, yüreklere esenlik getirmek. Bir gayemiz var, her bir ihtiyaç sahibinin yüreklerine kandil yakmak. İnşallah milletimizden aldığımız emanetleri de oralara ulaştırarak yüreklerine de bir esenlik olsun diye gayret ediyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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