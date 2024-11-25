Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan tır ve kamyon şoförlerine Türk Kızılay sıcak çay ikram etti.
Türk Kızılay Kızılcahamam Şubesi, kar yağışının etkili olması ile birlikte Akyarma Geçidi'nde yolda bekleyen sürücü ve yolculara çay ve çeşitli ikramlarda bulundu. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Kızılcahamam'da Kızılaya Çay İkramı - Son Dakika
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