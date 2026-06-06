Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kızıltepe\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
06.06.2026 01:39
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Mardin Kızıltepe'de alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 şüpheli gözaltında.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ersoylu Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği H.Ç. (42), Ş.Ç. (53), M.A.S. (32) ve Mehmet Ali Sarıboğa (30) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Mehmet Ali Sarıboğa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sarıboğa'nın cenazesi, Derik ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Tedavileri süren yaralılardan H.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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