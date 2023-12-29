KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erzurum\'u ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars ve Ardahan programlarından sonra tekrar Erzurum'a geldi.

Önceki gün uçakla Erzurum'a gelen ve buradan karayolu ile Kars'a geçen Tatar, bu sabah saatlerinde yeniden Erzurum'a gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kentin tarihi ve turistlik mekanlarını ziyaret etti. Beraberinde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile birlikte Erzurum Kongre Binası, Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese ve Kale Çevresindeki evleri gezen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar daha sonra hava yolu ile Erzurum'dan ayrıldı. - ERZURUM