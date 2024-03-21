KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'da okul açılışına katıldı - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'da okul açılışına katıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay\'da okul açılışına katıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan Şampiyon Melekler İlkokul ve Ortaokulu'nun açılışına katıldı. Açılışta Tatar, depremzede vatandaşlara desteklerini göstermek amacıyla yapılan konteyner evlerin açılışını da gerçekleştirdi.

21.03.2024 18:10  Güncelleme: 18:12
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Şampiyon Melekler İlkokul ve Ortaokulu'nun açılışına katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Hatay'a geldi. Tatar, İskenderun ilçesinde yapımı tamamlanan Şampiyon Melekler İlkokul ve Ortaokulu'nun açılışı gerçekleştirdi. Açılışa Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve depremzede vatandaşlar katıldı.

Burada açıklama yapan Tatar, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye halkının acıları birlikte yaşadığını vurgulayarak, "Çok sayıda akrabalarınızı kaybettiğinizi biliyoruz. Maalesef böylesine bir acı sonrasında elbette biz de duyarlılığımızı ve hassasiyetimizi bu şekilde göstermek istedik. İskenderun'da örnek olması ve kalıcı bir eser olması bakımından 500 konteyner evin yaptık. Şampiyon meleklerimizin adını verildiği okulumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada şu anda yaşamını sürdüren kardeşlerimizin, her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle olan güçlü bağının devamlılığı bakımından bütün bu çalışmalar o anlayışla yapılmış bulunuyoruz. Şimdi ben burada şampiyon meleklerin ilkokulu ve ortaokulun 'un açılış merasiminde buluşmak için sizlerle bir aradayım "dedi.

Açılış sonrası Tatar ve beraberindekiler, okulu gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Depremzede öğrencilerin eğitim alacağı okulda 8 derslik bulunuyor. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'da okul açılışına katıldı - Son Dakika

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