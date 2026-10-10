KKTC'de 2 çocuğu kurtarmak için hayatını kaybeden Süleyman Erdoğan toprağa verildi

KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasında 2 çocuğun hayatını kurtarırken yaşamını yitiren Süleyman Erdoğan, Esentepe Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan "Filo Jet" yolcu gemisinde hayatını kaybeden Süleyman Erdoğan için Esentepe'de cenaze töreni düzenlendi. Facia sırasında iki çocuğun hayatını kurtarmak için mücadele ettiği ve bu sırada yaşamını yitirdiği öğrenilen Erdoğan, Esentepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı. Devletin üst düzey temsilcilerinin hazır bulunduğu törende, Erdoğan'ın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

40 günlük bekleyiş acı haberle sona erdi

30 Ağustos'ta Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra batan Filo Jet yolcu gemisinin ardından başlatılan arama çalışmalarında, deniz tabanı ve batık çevresinde kapsamlı taramalar gerçekleştirilmişti. Aslen Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve uzun yıllardır KKTC'nin Esentepe bölgesinde yaşayan Süleyman Erdoğan'ın kimliği, dün açıklanan DNA incelemesi sonuçlarıyla kesinleşmişti. Böylece ailesinin yaklaşık 40 gün süren bekleyişi acı haberle sona ermişti.

İki çocuğu kurtarmak için gemiye geri dönmüştü

Ailesi, Erdoğan'ın facia sırasında gemiyi terk etmeye hazırlandığı sırada 2 küçük kız çocuğunu fark ettiğini, onları kurtarmak için yeniden gemiye döndüğünü açıklamıştı. İki çocuğun kurtulmasını sağlayan Erdoğan'dan daha sonra haber alınamamıştı. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da Erdoğan'ın gösterdiği fedakarlığa dikkat çekerek kendisini "kahraman" olarak nitelendirmiş ve adının yaşatılması gerektiğini ifade etmişti.

Kayıp 3 yaşındaki Anni Asel halen aranıyor

Geminin batmasının ardından yürütülen arama çalışmalarında 27 kişinin naaşına ulaşılmıştı. Kazada kaybolan ve henüz naaşına ulaşılamayan tek kişinin 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu olduğu açıklandı. Arama çalışmalarında görev alan Optimus Prime gemisinin deniz tabanındaki tarama faaliyetlerini bugün tamamlamasının ardından son kayıp çocuğa ulaşılması için çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.