KKTC Meclisi Başkanı Zorlu Töre Eskişehir'de

Gazileri ziyaret edin şehitleri kabirleri başında yad eden Töre:

"Bu toprakları şehit ve gazilerimizden emanet aldık ve asla çiğnetmeyeceğiz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir ziyaretinde Kıbrıs gazileri ile bir araya gelen, Eskişehir Hava Şehitliği'nde şehitleri kabirleri başında yad eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Bu toprakları şehit ve gazilerimizden emanet aldık ve asla çiğnetmeyeceğiz. Devletimiz ve milletimiz çok yaşasın" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bir takım ziyaretler için Eskişehir'e geldi. Başkan Zorlu Töre burada, Eskişehir Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret edip geneli Kıbrıs Gazisi olan gazilerle bir araya geldi. Dernekte gazilerle sohbet eden Töre, buradan ayrılarak Eskişehir Hava Şehitliği'ndeki şehitleri kabri başında yad etti.

"Türkiye bizim bedenimizdeki can, Türk ordusu damarımızdaki kandır"

Töre, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, vatan topraklarının şehit ve gazilerin emaneti olduğunu anlatarak, "Bundan dolayı da ne Türkiye Cumhuriyeti topraklarını ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarını ne içerdekilere ne dışardakilere çiğnetmeyiz. Göndere çektiğimiz ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Minarelerimizde okunan ezan seslerini asla susturmayacağız. Şu an şehit ve gazilerimizin huzurundayız. Bu vatanı bize şehitlerimiz ve gazilerimiz emanet etti. Amerika hediye etmedi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ya da Rusya hediye etmedi. Dolayısıyla biz bu toprakları şehit ve gazilerimizden emanet aldık ve bu toprakları asla çiğnetmeyeceğiz. Devletimiz ve milletimiz çok yaşasın. Birlik ve beraberlik içerisinde daima ileriye gideceğiz. Türkiye ne kadar güçlü olursa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de kendini daha fazla güvende ve emniyette hissetmektedir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla birlikte biz zaten, 96 yıl sonra Mehmetçik'e kavuştuk; artık hiç de ayrılmak niyetinde değiliz. 1878'de Osmanlı Devleti'nin askerleri Kıbrıs'tan çekilmişti. Ama 1974'te gelen Türk askerleri adadan artık hiç çekilmeyecek, hep birlikte orada kalacağız. Mücahitler, Mehmetçikler orada birlikte toprağa can ve kan verdiler. Türkiye bizim bedenimizdeki can, Türk ordusu damarımızdaki kandır. Yaşasın Türk Milleti, yaşasın Türkiye, yaşasın Türk Dünyası" ifadelerini kullandı.