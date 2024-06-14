KKTC Milli Eğitim Bakanı Trabzon'da Üniversite İşbirliği Protokolü İmzaladı

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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi ile protokol imzaladıklarını belirterek, "Burada Karadeniz'deki öğrencileri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelere davet etmek için geldik. Biz kendi öğrencilerimizin ana karamızda, buralarda okumasını istiyoruz. Buradaki öğrencilerin de uluslararası ortama gelmesini istiyoruz" dedi.

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bir dizi program kapsamında geldiği Trabzon'da Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, açıklamalarda bulundu. KKTC'deki öğrencilerin ana karada okumasını istediğini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Biz Trabzon'a iki sebepten geldik, hem bir nezaket ziyaretinde bulunmak için kurumlarımıza bir de Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı olarak protokol imzalamak için geldik. Bu protokolün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı öğrencilerimizin Yabancı dille eğitim gören okullarımızdan mezun olan ve sistemiyle üniversiteye giren öğrencilerimizin burada kurumsal yapısı oluşmuş, güçlü bir altyapısı olan üniversitelere gelebilmenin önünü açmak adına protokol imzalamak için geldik. İkinci bir bakış açımızla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biliyorsunuz 20 tane üniversitesi olan bir ülke ve uluslararasılaşmış bir ülke ve biz de üniversitelerimizde yaklaşık 100 küsur ülkeden öğrencimiz var. 40 ülkeden fazla ülkeden öğretim görevlimiz var. Burada Karadeniz'deki öğrencileri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelere davet etmek için geldik. Biz kendi öğrencilerimizin ana karamızda, buralarda okumasını istiyoruz. Buradaki öğrencilerin de uluslararası ortama gelmesini istiyoruz. Karşılıklı bir öğrenci değişimi şeklinde bir sürecin destekçisiyiz, planlayıcısıyız. O anlamda hem Karadeniz Teknik Üniversitesi hem Trabzon Üniversitesi'yle biz protokollerimizi imzaladık. Biz kendi öğrencilerimizi adadan daha büyük kara parçalarında okumalarını istiyoruz. Farklı ortamlara gelmelerini istiyoruz. Hem o onun önünü açma hem buradaki öğrencileri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne davet etmeye geldik maksadımız bu. ve Trabzon'un tabii ki çarşısını, etrafını da görüp tekrar bu güzellikleri hatırlamak istedik."

"Üniversite eğitimi insanların doğup büyüttüğünü yerde değil, daha farklı alanlarda olmalı"

Çavuşoğlu, öğrencilerin üniversiteyi farklı bir ortamda okuması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

" Türkiye'den bize toplamda 40 bin küsür öğrenci geliyor. Ortalama KKTC üniversitelerinde 40 binin üzerinde öğrenci okumaktadır. Karadeniz bölgesinden şu anda sayı vermem mümkün değil ama ciddi bir sayı var. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nüfusunun neredeyse büyük ciddi bir yüzdeliği de Karadeniz bölgesinden. Dolayısıyla orada neredeyse herkesin bir hemşerisi bir akrabası bağı var ve bizim adamız da zaten çok güzel, samimi, sıcak bir ada. ve orada çok farklı üniversitelerdeki imkanlarla buradan gelen çocuklar onlar da farklı bir dünyaya açılıyor. Zaten kendi anlayışıma göre üniversite eğitimi insanların doğup büyüttüğünü yerde değil, daha farklı alanlarda olmalı. Yeni insanlarla karşılaşılmalı. Bu anlamda bizim ada çocukları büyük kara parçalara çıkması gerekiyor. Buralarda kıymetli çocukların da çok farklı ülkelerden gelen insanlarla karşılaşması gerekiyor. Karşılıklı Böyle bir değişim toplamı şeklinde düşünerek biz buradaki çocukları davet etmeye, bizimkileri buraya getirmeye geldik."