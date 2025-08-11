Kocaeli Afet Ekibi, Depremzedelere Hızla Yardım Ulaşıyor - Son Dakika
Kocaeli Afet Ekibi, Depremzedelere Hızla Yardım Ulaşıyor

11.08.2025 17:16  Güncelleme: 17:18
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hızır 41 afet ekibi, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye hızla ulaştı ve depremzedelerin yemek ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hızır 41 afet ekibi, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından kısa sürede ilçeye ulaşarak depremzedelerin ve görevlilerin günlük yemek ihtiyacını karşılamaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çeşitli afetlerle mücadele eden kentlere hızır gibi yetişiyor. Bu kapsamda büyükşehir belediyesi, merkez üssü Balıkesir Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hemen hareket geçerek deprem bölgesine ulaşan ilk kurumların başında geldi. Büyükşehir belediyesi, arama kurtarma ekibinin ardından afetlere hazırlık kapsamında sürekli aktif tuttuğu Hızır 41'i de Sındırgı'daki deprem bölgesine yönlendirdi. Ekipler, bölgedeki vatandaşların acil gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gün boyu sıcak ve besleyici yemeklerle destek sağlıyor.

Hızır 41 Afet Mutfağı, depremzedelerin yanı sıra sahada görev yapan ekiplere de gün boyunca sıcak yemek sunmaya devam ediyor. Büyükşehir belediyesi, zor günlerde vatandaşların yanında olmaya devam ederken, ihtiyaç duyulan her noktaya hızlı ve etkin şekilde ulaşmayı sürdürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Balıkesir, Politika, Sındırgı, kocaeli, Deprem, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
