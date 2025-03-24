Kocaeli Belediyesi'nden Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Gübre Desteği - Son Dakika
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Kocaeli Belediyesi'nden Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Gübre Desteği

Kocaeli Belediyesi\'nden Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Gübre Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yüzde 50 hibeli kompoze gübre desteği sağlayacak. Başvurular, 25-28 Mart tarihleri arasında alınacak.

24.03.2025 14:32  Güncelleme: 14:35
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediyesi, çiftçilere yüzde 50 hibeli gübre desteği sağlıyor. Başvurular yarın alınmaya başlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi ve bölgedeki çiftçilerin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla çeşitli tarım destek programları sunmaya devam ediyor. Tarım ve hayvancılık alanında yapılan bu tür desteklerle çiftçilerin üretim maliyetlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Büyükşehir, bu sene açıkta ve örtü altında (serada) sebze yetiştiriciliği yapan çiftçilere yüzde 50 hibeli 15-15-15 kompoze gübre desteği verecek. Gübretaş marka kompoze gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin, 2025 yılı güncel ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) belgeleriyle belirlenen tarihler arasında başvuru noktalarına talepte bulunması gerekiyor.

Gübre sebze alanına göre verilecek

Gübre desteği ÇKS belgelerindeki sebze alanına göre verilecek. Üreticiler, 2 dekar sebze alanı için 50 kilogramdan oluşan bir paket gübre alabilecek. Başvuruların ardından yapılacak değerlendirme sonucunda, gübrelerin yüzde 50 ücretlerini yatıracakları tarih hakkında çiftçilere SMS ile bilgilendirme yapılacak. Çiftçiler, ödemelerini yaptıktan sonra gübrelerini teslim alabilecek.

İzmit, Körfez, Derince, Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçelerindeki çiftçiler, Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne, Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova'daki üreticiler Gebze Ziraat Odası'na, Kandıra ilçesindeki çiftçiler de Kandıra Belediyesi'ndeki Büyükşehir Çiftçi Başvuru Merkezine, 25-28 Mart tarihleri arasında mesai saatleri içinde talepte bulunabilecek. Karamürsel ilçesindeki üreticiler ise 27-28 Mart tarihinde, Karamürsel'deki KO-MEK hizmet binasında başvuruda bulunabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Belediyesi'nden Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Gübre Desteği - Son Dakika

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