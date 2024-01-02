 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Hemşeri Derneklerine Afet Çalışmaları İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Hemşeri Derneklerine Afet Çalışmaları İçin Çağrıda Bulundu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı toplantılarda, hemşeri derneklerinin kültürel faaliyetlerin yanı sıra afetlere yönelik çalışmalar yapmasını istedi. Başkan Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarının deprem ve afet sonrası yönetimine dönük çalışmalar yapmalarını arzu ettiğini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Hemşeri Derneklerine Afet Çalışmaları İçin Çağrıda Bulundu
02.01.2024 - 09:53,
Abone Ol

Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hemşeri derneklerinin kültürel faaliyetlerin yanı sıra afete yönelik çalışmalar da yapmasını istedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Feti Kapan, Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Selami Kolcu, Düzce Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Faruk Çakmak, Sarıkamışlılar Dernek Başkanı Burhanettin Özçelik ve yönetimlerini ayrı ayrı konuk etti.

Kentler için sivil toplum kuruluşlarının önemine değinildiği görüşmelerde özellikle deprem ve deprem sonrasına dair görüş alışverişi yapıldı.

İnsani yardımdan arama kurtarmalara, deprem öncesi bilgilendirmelerden birçok alanda sivil toplum kuruluşlarının varlığının hissedildiğini de dile getiren Başkan Büyükakın, "Sivil toplum kuruluşlarımız artık bu alanda çok iyi noktalara geldi. Uluslararası boyuta ulaşan derneklerimiz var. Kocaeli'de de birçok derneğimiz arama kurtarma ve insani yardım noktasında önemli adımlar attı. Bunu da çok önemsiyoruz. STK'larımızın kültür, sanat, gençlik, kadın, spor gibi başlıkların yanı sıra deprem başlığıyla yakından ilgilenmeleri, biz neler yapabiliriz sorusuna cevap aramalarını çok kıymetli görüyoruz. Hemşehri derneklerimiz elbette kültürlerinin gelecek kuşaklara taşınması noktasında aktif çalışacaklar. Bunun yanında deprem ve afet sonrası yönetimine dönük çalışmalar yapmalarını da arzu ediyoruz. STK'ların farklı kurum ve kuruluşlarla çok daha iyi koordineli çalışması gerektiğini de ifade etmek isterim. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Gümüşhane, Sivil Toplum, Deprem, Kültür, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Hemşeri Derneklerine Afet Çalışmaları İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika


11:01
31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:53
21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı 21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı
10:48
Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41
Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36
Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10
Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından 'Taş, Kağıt, Makas' dizisiyle ekrana dönüyor Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01
İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54
Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var

Son Dakika
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:53 21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10 Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01 İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54 Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40 MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34 Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 11:20:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Hemşeri Derneklerine Afet Çalışmaları İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement