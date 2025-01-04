Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024'te 48 bin 701 hastaya ambulans hizmeti sundu - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024'te 48 bin 701 hastaya ambulans hizmeti sundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024\'te 48 bin 701 hastaya ambulans hizmeti sundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında yatalak ve yürüyemeyen 48 bin 701 hastaya ambulans nakil hizmeti sundu. 30 mavi ambulansla gerçekleştirilen hizmet, vatandaşların büyük memnuniyetini kazandı.

04.01.2025 11:10  Güncelleme: 11:12
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında yatalak ve yürüyemeyecek haldeki 48 bin 701 hastaya ambulans nakil hizmeti sundu.

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından sunulan "Hasta Nakil Ambulans" hizmeti hasta nakilde kentin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. 2024 yılında da devam eden anlamlı hizmet için vatandaşların 24 saat önceden 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi'ni araması yeterli oluyor. Komuta merkezindeki hemşireler tarafından değerlendirilen çağrılar ile yönlendirilen mavi ambulanslar, en kısa sürede adrese ulaşıyor. 2024 yılında yatalak ve yürüyemeyecek haldeki 48 bin 701 hastaya ambulans nakil hizmeti sunuldu. 30 mavi ambulansın hizmet verdiği çalışmada, hasta vatandaşların evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırılması sağlandı. Hasta vatandaşların ve yakınlarının büyük memnuniyetini kazanan örnek çalışma Kocaeli'nin genelinde yürütüldü. İl içi ve il dışı olmak üzere ambulans hizmeti sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içerisinde sunulan tüm hizmetleri ücretsiz sunuyor. İl dışlarında ise büyükşehir meclis kararı ile belirtilen fiyat tarifesi uygulanıyor. Bu doğrultuda yine 2024 yılında bin 60 kişiye il dışı hasta nakil hizmeti verildi.

Büyükşehirin ambulansları, Kocaeli il sınırları içerisinde tüm etkinliklerde de görev alıyor. Buna göre 2024 yılında spor müsabakalarında, çeşitli tatbikatlarda ve yaz döneminde Kandıra sahillerinde 2 bin 364 ek görev hizmeti yapıldı. 7 gün 24 saat hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulans Birimi'nden faydalanmak isteyen vatandaşlar, hastane randevularını gidiş ve dönüş olmak üzere en az 24 saat önceden büyükşehir 153 hattına bildirerek hizmetten yararlanabiliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024'te 48 bin 701 hastaya ambulans hizmeti sundu - Son Dakika

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