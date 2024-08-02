Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 ilçede 86 T plaka için ihale yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 ilçede 86 T plaka için ihale yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 ilçede 86 T plaka için ihale yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ticari taksi ihtiyacını karşılamak amacıyla 8 ilçede toplam 86 yeni taksi plakası verecek. İhaleye katılmak isteyenlerin dosyalarını belirtilen tarihe kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

02.08.2024 13:42  Güncelleme: 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 ilçede 86 T plaka için 7 Ağustos Çarşamba günü ihale yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ticari taksi ihtiyacını karşılamak amacıyla 8 ilçede toplam 86 yeni taksi plakası verecek. 7 Ağustos Çarşamba günü yapılacak ihaleye katılacakların 6 Ağustos Salı günü saat 17.30'a kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Ruhsat ve İdare Şube Müdürlüğü'ne dosyalarını teslim etmeleri gerekiyor. Şartname bedeli bin TL olarak belirlenen ihaleye katılmak isteyen vatandaşların ilçelere göre belirlenen teminat bedeli, iştirak bedeli ve şartname bedelini yatırması gerekiyor. Büyükşehir belediyesi, ticari taksi ihtiyacını karşılamak amacıyla Başiskele, Körfez ve Gölcük ilçelerinde 15'er, Derince'de 25, Darıca ve Gebze'de 2, Çayırova'da 3 ve Dilovası'nda 9 olmak üzere 86 yeni taksi plakası verecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Ulaşım, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 ilçede 86 T plaka için ihale yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 15:06:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 ilçede 86 T plaka için ihale yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement