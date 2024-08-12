Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başarılı Öğrencilere Ücretsiz Tatil İmkanı Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başarılı Öğrencilere Ücretsiz Tatil İmkanı Sunuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başarılı Öğrencilere Ücretsiz Tatil İmkanı Sunuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, LGS ve YKS'de üstün başarı gösteren öğrenciler ve aileleri için Kandıra'daki gençlik ve spor kamplarında ücretsiz tatil imkanı sundu. Öğrenciler, bu özel tatilde hem denizin hem de doğanın keyfini çıkararak zorlu bir yılın yorgunluğunu attı.

12.08.2024 14:37  Güncelleme: 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, LGS ve YKS'de üstün başarı gösteren öğrenciler ve aileleri için Kandıra'daki gençlik ve spor kamplarında ücretsiz tatil imkanı sundu. Öğrenciler, bu özel tatilde hem denizin hem de doğanın keyfini çıkararak zorlu bir yılın yorgunluğunu attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra'da bulunan gençlik ve spor kamplarındaki bungalovları LGS ve YKS'de başarı elde eden öğrencilerle ailelerine tahsis etti. Başarılı gençlerle aileleri bu dönemlerde Kerpe ve Kumcağız Kamplarında muhteşem vakit geçirecek ve Kandıra'nın mavi bayraklı sularında yüzmenin keyfini çıkaracak. Tüm ihtiyaçların Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı kamplarda misafirlerin memnuniyeti ön palanda tutulurken sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri alandaki restoran tarafından ikram ediliyor.

"Bu kamp benim için müthiş bir deneyim oldu"

Kumcağız Gençlik ve Spor Kampı'na ailesiyle birlikte İzmit'ten geldiğini belirten Kenan Mirzaoğlu, "Eşit ağırlıkta 47'nci oldum. Sınav yılım çok zor ve yorucuydu. Ancak mükemmel deneyim ve tecrübelerle geçirdiğim bir yıl oldu. Sonuçlar açıklanmadı ama Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'ni tercih ettim. Bu kamp benim için müthiş bir deneyim oldu. Yemyeşil, kuş sesleri var, önünde deniz ve bir tarafı ormana bakıyor. Sahile ulaşım çok kolay. Sabah arkadaşımla sahile inip gün doğumunu izledik, sonra baktık su çok güzel denize girdik. Kocaeli'den ayrılmadan önce burayı deneyimleyebildiğim için Tahir Başkanıma ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimi iletmek istiyorum" dedi.

"Kamp alanını çok beğendim"

Kampa ailesiyle birlikte Çayırova'dan gelen Zeynep Karakaş, "YKS eşit ağırlıkta 14'üncü oldum. Bu süreçte zorlandığım anlar oldu fakat başarıyla sonuçlandığı için emeklerimin karşılığını aldım. Sabancı Üniversitesi'ni tercih ettim, mühendis olmak istiyorum. Kamp alanını çok beğendim, sahile yakın olması büyük avantaj, ailemle tatil eğlenceli geçiyor. Bu uygulama çok güzel, yorucu geçen bir yıldan sonra ailemle güzel bir tatil iyi geldi, motivasyonumu artırdı" ifadelerini kullandı.

Zeynep'in babası Coşkun Karakaş ise "Kampın yeri ve konumu çok güzel. Tahir Başkanımıza bizleri düşünüp böyle bir güzellik yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

"Sınav süreci son derece zor ve yıpratıcı geçti"

Ailesiyle birlikte tatil yapmak için Derince'den gelen Enes Erin ise "2024 YKS sayısalda 229'uncu oldum. Sınav süreci son derece zor ve yıpratıcı geçti. Sonunda da güzel bir başarı elde ederek emeklerimin karşılığını aldım ve Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni tercih ettim. Zorlu bir yılın ardından derece yapan diğer arkadaşlarımızla birlikte böyle bir tatil çok güzel oldu. Kampta her şey ayrıntılı bir şekilde düşünülmüş, istediğimiz zaman denize girebiliyoruz. Kuş cıvıltıları içinde, denize sıfır bir ortamda tatil yapmak çok güzel. Bize bu imkanı sağladıkları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Gençlik, Kandıra, kocaeli, Tatil, Spor, LGS, Eğitim, Yerel, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başarılı Öğrencilere Ücretsiz Tatil İmkanı Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce beni dinlenemeyen odaya götürüp ’adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce beni dinlenemeyen odaya götürüp 'adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
13:55 Sancaktepe Belediyesi’nin çalıştayında bir vatandaşın Kürtçe konuşması MHP ilçe başkanını küplere bindirdi Sancaktepe Belediyesi'nin çalıştayında bir vatandaşın Kürtçe konuşması MHP ilçe başkanını küplere bindirdi
12:37 En İyi Keskin Nişancı Yarışması’na Türk askerinin başarısı damga vurdu En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:25 Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor’u 2-0 yendi Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi
23:03 Beşiktaş’ta sakatlık şoku Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın
22:41 Taraftarlar küplere binecek Abdullah Avcı’dan istifa sorusuna bomba cevap Taraftarlar küplere binecek! Abdullah Avcı'dan istifa sorusuna bomba cevap
21:52 Yurt dışına çıkacaklar dikkat Bu geceden itibaren 500 lira oldu Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira oldu
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 15:37:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başarılı Öğrencilere Ücretsiz Tatil İmkanı Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement