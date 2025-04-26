Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İngilizce Sosyal Medya Hesaplarıyla Uluslararası Arenada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından İngilizce yayın dönemine başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Dijital İletişim Şube Müdürlüğü tarafından profesyonel şekilde yönetiliyor. KBB Başkanı Tahir Büyükakın'ın kişisel hesabı ve belediyenin resmi hesaplarından yapılan özgün ve etkileyici paylaşımlar, Türkiye genelinde geniş kitleler tarafından takip ediliyor ve yüksek etkileşim oranlarına ulaşıyor. Kamuoyu araştırmalarına göre, etkileşim oranlarıyla Türkiye'nin önde gelen belediyeleri arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, artık uluslararası dijital iletişimde de aktif rol oynayacak. Açılan İngilizce hesaplar sayesinde, Kocaeli'nin şehir vizyonu, kültürel etkinlikleri, altyapı projeleri ve çevreci yatırımları dünya genelindeki takipçilere de ulaştırılacak. Yeni dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin dijital iletişim stratejisinin küresel ölçekte de fark oluşturması bekleniyor. - KOCAELİ