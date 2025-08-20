Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yetenek Sınavlarına Başvurular Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Yetenek Sınavları için başvurular başladı. Sınavlara 5 ile 55 yaş arasındaki vatandaşlar katılabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı 2025-2026 eğitim döneminde bünyesine kabul edeceği yeni öğrencileri için yetenek sınavı düzenleyecek. Bu yılki yetenek sınavları 13-14 Eylül tarihleri arasında Gebze ve İzmit'te eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı'na bu yıl 4 yeni branş eklendi. Müzik bölümüne; trompet, Karadeniz kemençe ve bas gitar branşları dahil edildi. Ayrıca halk dansları branşı da konservatuvar ailesine katıldı. Böylece daha önce 29 olan branş sayısı 33'e yükselmiş oldu. Konservatuvarda bu çerçevede; minyatürden, kemana, resimden bağlamaya kadar birbirinden farklı branşlarda eğitim verilecek. Bu yılki sınavlara söz konu branşlar da eklendi. Sınavlar; batı müziği, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Türk din musiki, güzel sanatlar, geleneksel sanatlar ve bale bölümlerinin ilgili sanat dallarında yapılacak.

Yetenek sınavlarında başarı gösteren öğrenciler, kazandıkları bölüm kapsamında, 2 ile 4 yıl arasında eğitim alacak. Sınavlara 5 ile 55 yaş arasındaki vatandaşlar katılabilecek. Başvurular 5 Eylül Cuma gününe kadar ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak. - KOCAELİ