Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yetenek Sınavlarına Başvurular Başladı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yetenek Sınavlarına Başvurular Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yetenek Sınavlarına Başvurular Başladı
20.08.2025 10:46  Güncelleme: 10:48
Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, 2025-2026 eğitim dönemi için yetenek sınavları düzenleyecek. 5 ile 55 yaş arasındaki bireylerin katılabileceği sınavlar, 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak. Yeni branşların dahil olduğu konservatuvar, minyatürden bale kadar çeşitli sanat dallarında eğitim fırsatı sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Yetenek Sınavları için başvurular başladı. Sınavlara 5 ile 55 yaş arasındaki vatandaşlar katılabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı 2025-2026 eğitim döneminde bünyesine kabul edeceği yeni öğrencileri için yetenek sınavı düzenleyecek. Bu yılki yetenek sınavları 13-14 Eylül tarihleri arasında Gebze ve İzmit'te eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı'na bu yıl 4 yeni branş eklendi. Müzik bölümüne; trompet, Karadeniz kemençe ve bas gitar branşları dahil edildi. Ayrıca halk dansları branşı da konservatuvar ailesine katıldı. Böylece daha önce 29 olan branş sayısı 33'e yükselmiş oldu. Konservatuvarda bu çerçevede; minyatürden, kemana, resimden bağlamaya kadar birbirinden farklı branşlarda eğitim verilecek. Bu yılki sınavlara söz konu branşlar da eklendi. Sınavlar; batı müziği, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Türk din musiki, güzel sanatlar, geleneksel sanatlar ve bale bölümlerinin ilgili sanat dallarında yapılacak.

Yetenek sınavlarında başarı gösteren öğrenciler, kazandıkları bölüm kapsamında, 2 ile 4 yıl arasında eğitim alacak. Sınavlara 5 ile 55 yaş arasındaki vatandaşlar katılabilecek. Başvurular 5 Eylül Cuma gününe kadar ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yetenek Sınavlarına Başvurular Başladı - Son Dakika

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yetenek Sınavlarına Başvurular Başladı - Son Dakika
